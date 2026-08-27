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Tổng giám đốc IAEA: Sẽ duy trì quan hệ “nghiêm túc và chuyên nghiệp” với Nga nếu được bầu làm TTK LHQ

Vân Bình
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khẳng định ông có quan hệ tốt với Nga và cho biết nếu được bầu làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông sẽ duy trì với Moscow mối quan hệ “nghiêm túc và chuyên nghiệp”.

Tổng giám đốc IAEA: Sẽ duy trì quan hệ “nghiêm túc và chuyên nghiệp” với Nga nếu được bầu làm TTK LHQ

Ngày 27/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khẳng định ông có quan hệ tốt với Nga và cho biết nếu được bầu làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông sẽ duy trì với Moscow mối quan hệ “nghiêm túc và chuyên nghiệp”.

Tổng giám đốc IAEA: Sẽ duy trì quan hệ “nghiêm túc và chuyên nghiệp” với Nga nếu được bầu làm TTK LHQ

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Ảnh: TASS.

Trả lời phóng viên TASS tại Washington, ông Grossi cho biết quan hệ giữa ông với phía Nga được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Người đứng đầu IAEA nhắc tới các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev, đồng thời đánh giá đây là những mối quan hệ mà ông “rất trân trọng”.

Phát biểu của ông Grossi được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua lựa chọn người kế nhiệm Tổng Thư ký LHQ António Guterres đang bước vào giai đoạn quan trọng. Ông Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào cuối năm nay, và người kế nhiệm sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 1/1/2027. Ông Grossi, người Argentina, hiện là một trong những ứng cử viên nổi bật cho vị trí này.

Trong cuộc thăm dò không chính thức đầu tiên của Hội đồng Bảo an LHQ hồi tháng 7, Ông Grossi nhận được 7 phiếu “ủng hộ”, đứng thứ ba sau cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan và cựu Ngoại trưởng Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett. Cuộc thăm dò thứ hai được tiến hành ngày 21/8 trong khuôn khổ quy trình lựa chọn Tổng Thư ký mới.

Tổng giám đốc IAEA: Sẽ duy trì quan hệ “nghiêm túc và chuyên nghiệp” với Nga nếu được bầu làm TTK LHQ

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát. Ảnh: Al Jazeera.

Quan hệ với Moscow đặc biệt quan trọng đối với ông Grossi do IAEA thường xuyên phải phối hợp với Nga trong vấn đề an toàn hạt nhân tại Ukraine, nhất là xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.

Việc duy trì đối thoại với Nga cũng có ý nghĩa đối với bất kỳ ứng cử viên nào muốn trở thành Tổng Thư ký LHQ. Nga là một trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, cùng Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp, và có quyền phủ quyết đối với nghị quyết của Hội đồng cũng như quá trình đề cử Tổng Thư ký. Ứng cử viên cuối cùng phải giành được sự ủng hộ cần thiết tại Hội đồng Bảo an mà không bị bất kỳ thành viên thường trực nào phủ quyết trước khi được Đại hội đồng LHQ phê chuẩn.

Vân Bình

Nguồn: TASS, Reuters, Al Jazeera, Chính phủ Argentina

Từ khóa:

#IAEA #Quan hệ #Tổng giám đốc #Tổng thư ký liên hợp quốc #Tổng thống nga vladimir putin #nghiêm túc #Nguyên tử #Trung Quốc #Ứng cử viên

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