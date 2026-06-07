Tổng duyệt trích đoạn kịch nói tham gia cuộc thi toàn quốc

Tối 7/6, tại Nhà hát Lam Sơn, phường Hạc Thành, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức báo cáo tổng duyệt trích đoạn kịch nói “Mê Đê” tham gia Cuộc thi “Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc năm 2026”.

Tham dự buổi tổng duyệt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng các đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Một cảnh trong trích đoạn kịch nói “Mê Đê” do Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn dàn dựng tham gia Cuộc thi “Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc năm 2026”.

Trích đoạn “Mê Đê” được chuyển thể từ nguyên tác của nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại Euripide, do NSND Hoàng Lâm Tùng đạo diễn dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của diễn viên Nguyễn Thị Hồng Anh.

Nội dung tác phẩm khai thác những xung đột nội tâm, bi kịch gia đình và khát vọng đấu tranh cho tình yêu, danh dự của người phụ nữ.

Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn kịch nói “Mê Đê” tại buổi tổng duyệt trước khi tham gia cuộc thi toàn quốc.

Tại buổi tổng duyệt, hội đồng nghệ thuật đã góp ý về nội dung tư tưởng, kỹ thuật biểu diễn, xử lý sân khấu cũng như khả năng thể hiện tâm lý nhân vật của diễn viên nhằm tiếp tục hoàn thiện tác phẩm trước khi tham gia cuộc thi toàn quốc.

Hội đồng nghệ thuật góp ý, đánh giá chuyên môn sau buổi tổng duyệt trích đoạn kịch nói “Mê Đê”.

Cuộc thi “Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc năm 2026” do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tại Hà Nội. Đây là sân chơi chuyên môn nhằm phát hiện, tôn vinh các diễn viên trẻ có triển vọng, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động sân khấu kịch nói.

Thu Trang