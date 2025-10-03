Tổng duyệt phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 3/10, tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Ban Chỉ đạo Công tác Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh, đã tổ chức tổng duyệt phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Với tình huống giả định, để phục vụ sửa chữa một số hạng mục tại nhà xưởng 1A của Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, một công nhân đã thực hiện hàn cắt kim loại ngay bên cạnh khu vực lưu trữ hàng hóa. Xỉ hàn văng bắn vào vỏ hộp đựng vải khóa và nhanh chóng bắt cháy. Phát hiện cháy, công nhân kỹ thuật vội vàng hô hoán báo động, rồi di chuyển ngay đến vị trí chuông báo cháy gần nhất và nhấn chuông.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện diễn tập chữa cháy.

Buổi tổng duyệt diễn ra theo kịch bản với các giai đoạn: Lực lượng cơ sở triển khai chữa cháy, CNCH; huy động lực lượng tham gia cữa cháy; tổ chức CNCH, xử lý hóa chất và tổng tiến công dập tắt đám cháy; khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy...

Thượng tá Lê Trọng Tài – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận xét sau buổi tổng duyệt.

Sau buổi tổng duyệt các thành viên của Ban Chỉ đạo Công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh đánh giá, cơ bản các lực lượng tham gia đã bám sát kịch bản, tình huống giả định, thực hiện tốt yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Buổi tổng duyệt được tiến hành bảo đảm thời gian, quy trình và an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập cũng góp ý một số nội dung cụ thể để các lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục bổ sung, hoàn thiện... để buổi thực tập chính thức diễn ra chính thức thành công, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

Hải Đăng