Tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026

Tối 29/4, UBND xã Hoằng Tiến phối hợp với xã Hoằng Thanh tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 với chủ đề “Khát vọng vươn xa”, chuẩn bị cho đêm khai mạc chính thức diễn ra vào tối 30/4 tại Quảng trường biển Khu du lịch biển Hải Tiến.

Đại diện lãnh đạo các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh tham gia tổng duyệt chương trình.

Buổi tổng duyệt được tổ chức công phu, bài bản với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ trong và ngoài tỉnh, cùng ê kíp thực hiện chương trình của Trung tâm Dịch vụ Phát thanh - Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa (TTV Media). Đây là hoạt động quan trọng nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật, sân khấu và các điều kiện cần thiết để bảo đảm đêm khai mạc diễn ra thành công, tạo dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân và du khách.

Sau phần nghi lễ trang trọng, chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương với nội dung xuyên suốt, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và vẻ đẹp của vùng biển Hải Tiến.

Chương 1 mang tên “Tự hào biển quê Thanh” mở đầu bằng những tiết mục ca múa giàu cảm xúc, như: Tự hào xứ Thanh, Về quê anh em ơi, Tình ta biển bạc đồng xanh... tái hiện hình ảnh quê hương xứ Thanh giàu truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc và giàu tiềm năng phát triển du lịch biển.

Chương 2 với chủ đề “Nhịp sống vươn mình” tiếp nối bằng các ca khúc sôi động, trẻ trung, như: Nhớ mãi chuyến đi này, Ngàn ước mơ Việt Nam, Mái đình làng biển - Lý kéo chài, Mùa hè tuyệt vời, Người ơi người ở đừng về... khắc họa nhịp sống mới nơi miền biển, sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - du lịch và đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Chương 3 - “Hải Tiến rạng rỡ tương lai” là điểm nhấn của chương trình với các tiết mục ca múa hiện đại, như: Bay qua Biển Đông, Bật tình yêu lên, Thủy triều, Vũ điệu Carnaval - Về Hải Tiến hôm nay, mang đến không khí sôi động, trẻ trung, thể hiện khát vọng vươn xa và hình ảnh một Hải Tiến năng động, hấp dẫn, sẵn sàng chào đón du khách bốn phương.

Toàn bộ chương trình được dàn dựng công phu với không gian sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, kết hợp cùng hiệu ứng màn hình LED, video minh họa và lời bình ấn tượng, tạo nên một tổng thể nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc.

Tại buổi tổng duyệt, lãnh đạo các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp theo dõi, góp ý thêm về bố cục sân khấu, đạo cụ, phục trang, hình ảnh minh họa cũng như một số chi tiết kỹ thuật nhằm hoàn thiện hơn chất lượng chương trình. Những ý kiến đóng góp này sẽ được đơn vị tổ chức tiếp thu, chỉnh sửa để mang đến đêm khai mạc hấp dẫn, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.

Đông đao người dân và du khách tham gia.

Theo kế hoạch, Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, thứ Năm, ngày 30/4/2026 tại sân khấu Quảng trường biển Khu du lịch biển Hải Tiến. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch biển trong năm, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phong phú, hấp dẫn.

Lê Hợi