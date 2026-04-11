Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng tham mưu công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tham mưu công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030. Ngoài hiện đại về con người theo phương châm “người trước, súng sau”, cần đặc biệt quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các mặt công tác tham mưu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu công an nhân dân (CAND) (18/4/1946-18/4/2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ và có bài phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị... tham dự buổi Lễ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, cách đây tròn 80 năm, ngày 18/4/1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ, đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách cả từ bên trong và bên ngoài, tổ chức tham mưu đầu tiên của lực lượng CAND đã được thành lập. Sự kiện đó đã đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của lực lượng tham mưu CAND-lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an hoạch định các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Trung tướng Đặng Hồng Đức khẳng định, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng tham mưu CAND luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết hiệp đồng, phát huy bản chất mẫn cán, tỉ mỉ, khách quan, thận trọng, trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo và lòng trung thành tuyệt đối, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu đã và đang nối tiếp nhau viết nên những trang sử anh hùng vẻ vang và xứng đáng với truyền thống trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết lập công của lực lượng Tham mưu CAND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương thành tích, kết quả của lực lượng tham mưu CAND đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước

Công tác tham mưu CAND là nền tảng để thực hiện thắng lợi nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương thành tích, kết quả của lực lượng tham mưu CAND đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước, góp tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bối cảnh trong và ngoài nước đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất vẻ vang đối với lực lượng tham mưu CAND, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai có hiệu quả các tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong toàn hệ thống chính trị, góp phần duy trì vị thế của đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh an toàn trên thế giới, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở 4 nhiệm vụ cho lực lượng tham mưu CAND.

Thứ nhất, phải thống nhất nhận thức về vai trò nhiệm vụ của lực lượng tham mưu CAND trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, không chỉ là thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy công an các cấp mà phải thực hiện chức năng tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định xã hội và phục vụ phát triển đất nước, đem lại sự bình yên, an ninh an toàn, an sinh cho mọi người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng nước Việt Nam hùng cường vào giữa Thế kỷ XXI. Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó trách nhiệm của lực lượng tham mưu CAND kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Văn phòng Bộ Công an

Thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, công tác tham mưu CAND phải là nền tảng để thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định. Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, nhận thức mới về an ninh và bảo vệ an ninh, lần đầu tiên đã xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt trong mọi lĩnh vực phát triển của đất nước, yêu cầu cao về thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh, chủ động nguồn lực, nhân lực, tự chủ tự cường về công nghệ, gắn môi trường củng cố quốc phòng an ninh, nhấn mạnh an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, không chỉ là bảo vệ phục vụ mà phải kiến tạo phát triển, phải tạo động lực trực tiếp và thuận lợi nhất cho sự phát triển.

"Đây là những tư duy nhận thức rất mới, đòi hỏi hiểu sâu, hành động đúng và làm đến cùng. Phải đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với lực lượng tham mưu không chỉ trong chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng mà cả trong văn bản tham mưu đều phải quán triệt cụ thể hóa phù hợp với tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh và bảo vệ an ninh. Đồng thời, theo dõi đôn đốc đảm bảo thực hiện quyết liệt hiệu quả với sản phẩm cụ thể đo đếm được từ từng công an đơn vị địa phương và toàn lực lượng CAND", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Thứ ba, tham mưu CAND hơn ai hết phải là lực lượng gương mẫu đi đầu và lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng công an tiên phong thực hiện tinh thần hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả cụ thể mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định, phấn đấu tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới vì Đảng, vì dân.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm

Thứ tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Tham mưu CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030. Ngoài hiện đại về con người theo phương châm “người trước, súng sau”, cần đặc biệt quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các mặt công tác tham mưu.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành, trung thực, nhanh nhẹn, tâm huyết, dũng cảm, thạo việc, luôn cập nhật kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, trình độ khoa học công nghệ và ngoại ngữ. Quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho lực lượng tham mưu CAND để các đồng chí yên tâm công tác và cống hiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác tham mưu CAND là nhân tố quyết định sự thành bại trong việc thực hiện các chủ trương, chiến lược của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ mới. Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần đổi mới, với những cán bộ tận tụy, tâm huyết, đoàn kết đồng lòng, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp, lực lượng tham mưu CAND sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Văn phòng Bộ Công an-cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng CAND.

