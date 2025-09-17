Tôn vinh tiếng Việt tại Lào: Gieo mầm tình yêu tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 16/9, tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Hội Người Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức Lễ Tôn vinh tiếng Việt tại Lào năm 2025.

Em Vila Xaynhavong, học sinh lớp 8A Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tham gia phần thi kể chuyện bằng tiếng Việt với chủ đề “Địa đạo Vịnh Mốc-Quảng Trị, nơi sự sống bất diệt”. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; các cơ quan, tổ chức cộng đồng người Việt tại Lào; cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là linh hồn của văn hóa, bản sắc dân tộc. Giữ gìn tiếng Việt là giữ gìn cội nguồn, là cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt với quê hương.

Cũng theo Đại sứ, trong nhiều năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt tại Lào vẫn nỗ lực duy trì và phát triển tiếng Việt qua các lớp học miễn phí, chương trình giao lưu văn hóa, tủ sách cộng đồng, các cuộc thi văn nghệ-kể chuyện bằng tiếng Việt...

Qua đó, tiếng Việt tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu trao phần thưởng cho các học sinh đạt giải trong phần thi kể chuyện bằng tiếng Việt tại Lễ Tôn vinh tiếng Việt tại Lào năm 2025. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đáng chú ý, Lào là quốc gia trong 3 năm liên tiếp (2023 - 2025) có thí sinh được vinh danh là “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài,” cho thấy sự quan tâm và đầu tư nghiêm túc của cộng đồng vào việc gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm gửi lời cảm ơn tới các cơ quan Trung ương của Lào, đặc biệt là Bộ Giáo dục-Thể thao Lào, cùng chính quyền thủ đô Vientiane đã luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển tiếng Việt tại địa phương.

Đại sứ đề xuất một số định hướng nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào học tiếng Việt tại Lào trong thời gian tới như xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp, phát triển môi trường song ngữ Việt-Lào trong cộng đồng, ứng dụng công nghệ để dạy và học tiếng Việt hiệu quả hơn, tổ chức thêm các sân chơi, cuộc thi, hoạt động văn hóa nhằm nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Lễ Tôn vinh tiếng Việt năm nay không chỉ là sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc mà còn là lời kêu gọi cộng đồng tiếp tục giữ gìn tiếng Việt như một tài sản quý báu, đồng thời phát huy vai trò của tiếng Việt trong xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ổn định, đoàn kết, phát triển bền vững và gắn bó với quê hương đất nước.

Ngay sau phần khai mạc, các em học sinh hào hứng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như thi kể chuyện bằng tiếng Việt, “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về tiếng Việt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã trao tặng 30 triệu kíp cho Quỹ phát triển tiếng Việt tại Lào. (Ảnh: Xuân TúTTXVN)

Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn khơi dậy niềm yêu thích và tự hào với tiếng mẹ đẻ. Không khí vui tươi, thân thiện lan tỏa khắp sân trường, góp phần làm nên một ngày hội ý nghĩa tôn vinh tiếng Việt tại Lào.

Cũng trong dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã trao tặng 30 triệu kip (gần 1.400 USD) cho Quỹ phát triển tiếng Việt nhằm hỗ trợ các hoạt động gìn giữ, lan tỏa và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Lào./.

Theo TTXVN