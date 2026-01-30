Cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông hướng về quê hương, đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 29/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Liên bang Nga) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đoàn dâng hoa tượng đài Bác tại thành phố Vladivostok. (Ảnh: TTXVN phát)

Tham dự chương trình có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cùng các nhân viên và thành viên gia đình Tổng lãnh sự quán, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Primorye, đại diện Chi bộ Lưu học sinh, đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông...

Trước buổi lễ, đoàn đã trang trọng tổ chức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Vladivostok tưởng nhớ công lao của Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đã gửi những lời chúc mừng Năm Mới tốt đẹp nhất đến đại diện bà con kiều bào tham dự chương trình, đồng thời vui mừng thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng, những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2025, qua đó ghi nhận sự đóng góp tích cực của bà con cộng đồng người Việt, các lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Primorye trong các hoạt động, phong trào chung, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Thay mặt cho cộng đồng người Việt và du học sinh tại vùng Viễn Đông, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt tại Primorye và đại diện Chi bộ lưu học sinh tại Vladivostok đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, bày tỏ quyết tâm xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, giáo dục, đồng thời góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán đã trao Thư cảm ơn, Thư khen tới các hội, đoàn người Việt tại Primorye, Khabarovsk, các cá nhân đạt những thành tích xuất sắc trong học tập, có những đóng góp tích cực cho các phong trào chung, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với đồng bào trong nước bị thiệt hại do lũ lụt trong năm 2025.

Trong không khí Xuân ngập tràn, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ mừng Đảng-mừng Xuân do cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Primorye, Khabarovsk biểu diễn nhằm kết nối những bà con người Việt xa xứ cùng nhau hướng về quê hương nguồn cội.

Lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại Primorye và Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông, Nga đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết nối những người con xa xứ, cùng chúc cho nhau những vận hội mới, những điều tốt lành khi Xuân mới đang cận kề.

Trước đó, ngày 11/1, lần đầu tiên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok phối hợp với Hội người Việt tại Khabarovsk trang trọng tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho bà con tại Khabarovsk, đồng thời thăm hỏi, động viên bà con đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ trong khu vực.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên chia sẻ với bà con về những khó khăn, vất vả trong năm 2025, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Hội người Việt tại Khabarovsk trong việc xây dựng đoàn kết cộng đồng và hỗ trợ định hướng cho bà con cộng đồng chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với những quy định mới của sở tại./.

Theo TTXVN