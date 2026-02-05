Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo trí thức, doanh nhân, lưu học sinh và kiều bào tiêu biểu.

Báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về quan hệ Việt Nam-Lào và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh cán bộ các cơ quan đại diện và bà con kiều bào ở Lào luôn thấm nhuần sâu sắc quan điểm cốt lõi của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đó là “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và phát triển đất nước.”

Chính vì vậy, trong thời gian qua, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngoài việc làm tốt các nhiệm vụ chính trị-đối ngoại, luôn hướng về quê hương, đất nước với nhiều hoạt động thiết thực.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết quan hệ song phương tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, đóng vai trò định hướng tổng thể cho quan hệ hai nước; hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; hợp tác văn hóa, giáo dục được chú trọng; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi nổi, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam yên tâm làm ăn, sinh sống, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Lào, đồng thời duy trì nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam ngay sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thể hiện rõ chính sách nhất quán, coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam-Lào; đồng thời chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII.

Chia sẻ với bà con về tình hình trong nước, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng thông tin Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã xác định được tầm nhìn, định hướng phát triển của đất nước trong tương lai; quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển với sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thông tin tới bà con về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và có các cuộc tiếp xúc hết sức tin cậy với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược,” thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và sự gắn bó chặt chẽ giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai nước đang được triển khai toàn diện, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác giáo dục-đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước, góp phần gìn giữ, vun đắp và làm rạng rỡ hơn nữa truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thành quả của toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua trí tuệ, nguồn lực và tình cảm dành cho quê hương, đất nước; đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là bộ phận gắn bó, tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tham dự buổi gặp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng trước tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Lào; mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, đặc biệt quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và những giá trị truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để bà con hướng về quê hương, đầu tư và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, bà con kiều bào Năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng./.

Theo TTXVN