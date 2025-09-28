Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 62% diện tích cây trồng vụ thu mùa

Lê Thanh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tính đến thời điểm hiện tại, các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thu hoạch được 62,3% diện tích cây trồng vụ thu mùa nhằm tránh thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) có thể gây ra.

Toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 62% diện tích cây trồng vụ thu mùa

Tính đến thời điểm hiện tại, các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thu hoạch được 62,3% diện tích cây trồng vụ thu mùa nhằm tránh thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) có thể gây ra.

Toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 62% diện tích cây trồng vụ thu mùa

Công an xã Vạn Xuân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sáng ngày 28/9.

Theo thống kế, tính đến sáng 28/9, các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và cây trồng vụ thu mùa 2025. Tổng diện tích thu hoạch đạt 95.475,8 ha/153.107,02 ha (62,3% diện tích).

Trong đó, diện tích lúa đã thu hoạch là 76.421,3 ha/110.635,7 ha, đạt 69,1%; ngô 5.280,8 ha/11.743,2 ha, đạt 45%; lạc 480,7ha/1.212,2 ha, đạt 39,7%; khoai lang 479,6 ha/1.239,8 ha, đạt 38,7%; rau đậu 8.041,3ha/14.719,4 ha, đạt 54,6% và cây trồng khác là 4.103,9 ha/13.556,7 ha, đạt 30,3%.

Diện tích lúa còn lại chủ yếu là trà lúa muộn, lúa nếp dài ngày. Tranh thủ thời tiết chưa có mưa, các địa phương vẫn đang đôn đốc thu hoạch lúa và cây trồng đủ độ chín, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Lê Thanh

Từ khóa:

#Thu hoạch #diện tích cây trồng #vụ thu mùa #Địa phương #Bão số 10 #Đẩy nhanh tiến độ #thiệt hại do mưa bão #Giảm thiểu #Thời tiết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

PC Thanh Hóa triển khai cấp độ cao nhất ứng phó bão số 10

PC Thanh Hóa triển khai cấp độ cao nhất ứng phó bão số 10

Kinh tế
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (BUALOI) với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, từ 17h00 ngày 27/9, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã kích hoạt cấp độ cao nhất trong công tác ứng phó thiên tai. Cùng ngày, đoàn công tác của Tổng...
Phát triển nguồn nguyên liệu tre luồng

Phát triển nguồn nguyên liệu tre luồng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Để phát triển nguồn nguyên liệu tre luồng ở miền núi, những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, năng suất thông qua thâm canh bền vững, cải thiện kỹ thuật trồng trọt và khai thác cùng với liên kết chuỗi giá trị để chế biến sâu...
Quý Lương nâng cao hiệu quả kinh tế rừng luồng

Quý Lương nâng cao hiệu quả kinh tế rừng luồng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Men theo triền núi chúng tôi đến thăm các mô hình rừng luồng thâm canh tại xã Quý Lương, được Trưởng thôn Ry Nguyễn Như Thuần cho biết: "Các năm vừa qua, gia đình được thụ hưởng chính sách phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh. Rừng luồng của gia...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long