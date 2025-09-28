Toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 62% diện tích cây trồng vụ thu mùa

Tính đến thời điểm hiện tại, các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thu hoạch được 62,3% diện tích cây trồng vụ thu mùa nhằm tránh thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) có thể gây ra.

Công an xã Vạn Xuân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sáng ngày 28/9.

Theo thống kế, tính đến sáng 28/9, các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và cây trồng vụ thu mùa 2025. Tổng diện tích thu hoạch đạt 95.475,8 ha/153.107,02 ha (62,3% diện tích).

Trong đó, diện tích lúa đã thu hoạch là 76.421,3 ha/110.635,7 ha, đạt 69,1%; ngô 5.280,8 ha/11.743,2 ha, đạt 45%; lạc 480,7ha/1.212,2 ha, đạt 39,7%; khoai lang 479,6 ha/1.239,8 ha, đạt 38,7%; rau đậu 8.041,3ha/14.719,4 ha, đạt 54,6% và cây trồng khác là 4.103,9 ha/13.556,7 ha, đạt 30,3%.

Diện tích lúa còn lại chủ yếu là trà lúa muộn, lúa nếp dài ngày. Tranh thủ thời tiết chưa có mưa, các địa phương vẫn đang đôn đốc thu hoạch lúa và cây trồng đủ độ chín, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Lê Thanh