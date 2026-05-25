Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Xuân Lập

Nhờ phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), xã Xuân Lập đã tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế - xã hội. Từ mỗi gia đình văn hóa cho đến các khu dân cư, những giá trị tốt đẹp đang từng ngày được vun đắp và lan tỏa.

Hệ thống thiết chế văn hóa các thôn trên địa bàn xã Xuân Lập cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Có dịp về xã Xuân Lập, ông Đỗ Huy Hiền, trưởng làng Trung Lập dẫn chúng tôi đi tham quan hệ thống thiết chế văn hóa các thôn. Dừng chân tại nhà văn hóa thôn Trung Lập 1, ông Hiền cho biết, phong trào xây dựng đời sống văn hóa luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Nhà văn hóa không chỉ là nơi diễn ra các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, mà còn là không gian gắn kết cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (TDTT) sau những giờ lao động. Hiện nay, thôn Trung Lập 1 có 235 hộ dân, thôn Trung Lập 2 có 225 hộ và thôn Trung Lập 3 có 210 hộ; tỷ lệ gia đình văn hóa của cả 3 thôn nhiều năm liền duy trì trên 90%. Kết quả đó phản ánh sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa và cũng là minh chứng cho sức lan tỏa của phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã.

Ông Đỗ Huy Hiền chia sẻ: “Để các nội dung phong trào được triển khai, thực hiện hiệu quả, ban công tác mặt trận và đoàn thể các thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu dân cư, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các thôn chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Từ hiệu quả của phong trào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố. Người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Những mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường của làng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh”.

Một trong những điểm nhấn tại các khu dân cư trên địa bàn xã Xuân Lập là sự quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Hiện nay, 36/36 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã đã được đầu tư, nâng cấp, trang trí theo quy định; trong đó 30 thôn có khu thể thao với diện tích từ 500m2 trở lên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, luyện tập TDTT của Nhân dân. Các công trình không chỉ phục vụ hội họp mà còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao. Nhờ đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh ở tất cả các khu dân cư. Các câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ liên thế hệ duy trì hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, những năm gần đây, môn bóng chuyền hơi và pickleball thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia, tạo không khí sôi nổi trong các khu dân cư.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được xã đặc biệt quan tâm. Các tuyến đường hoa được xây dựng dọc các trục đường chính; hoạt động tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh được duy trì thường xuyên, với sự tham gia của đông đảo người dân, học sinh và các tổ chức đoàn thể. Qua đó góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngoài ra, việc giữ gìn an ninh trật tự được quan tâm triển khai hiệu quả, các tổ hòa giải cơ sở giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Việc thực hiện quy ước, hương ước được người dân đồng tình hưởng ứng; ý thức tiết kiệm trong việc cưới, việc tang được nâng lên rõ rệt. Năm 2025, toàn xã có 7.652 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94%. Việc bình xét được thực hiện công khai, dân chủ tại khu dân cư, tạo động lực để các gia đình tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Lập: "Để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển bền vững, địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân và gắn xây dựng đời sống văn hóa với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xã tiếp tục quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong vận động Nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như: đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào từ xã đến thôn chủ yếu kiêm nhiệm, nguồn lực đầu tư cho các hoạt động văn hóa còn hạn chế, hiệu quả tuyên truyền ở một số nơi chưa đồng đều... Do đó, xã đã và đang tập trung triển khai, thực hiện một số nhóm giải pháp trọng tâm như: Đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa vào nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể để chỉ đạo thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH; động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thực hiện tốt phong trào... Đây được xem là nền tảng quan trọng để xã Xuân Lập thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đáng sống.

Bài và ảnh: Hoài Anh