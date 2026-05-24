Để các đội, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng phát triển

Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đội, câu lạc bộ (CLB) văn nghệ được thành lập đã góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh ngày càng phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Hoạt động của CLB liên thế hệ thôn Chính Đại mới, xã Nga An đã thúc đẩy phong trào văn nghệ của xã phát triển.

Được thành lập năm 2014 với 12 thành viên, đến nay CLB liên thế hệ thôn Chính Đại mới (xã Nga An) đã thu hút hơn 30 hội viên tham gia. Những năm qua, CLB không chỉ tập luyện các tiết mục văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, mà còn tích cực trao truyền các làn điệu chèo cổ cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, CLB còn tự biên, tự diễn nhiều tiết mục văn nghệ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, từ đó tạo sức lan tỏa và tác động tích cực đến hành động của cộng đồng.

Chị Vũ Thị Hợi, Chủ nhiệm CLB liên thế hệ thôn Chính Đại mới, cho biết: "Hoạt động của CLB không chỉ giúp các thành viên thỏa mãn niềm đam mê ca hát, nâng cao sức khỏe và tinh thần, mà còn gắn kết mọi người để cùng động viên nhau nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế. Đặc biệt, CLB luôn hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân".

Xác định văn hóa vừa là nền tảng, vừa là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, giữ vai trò điều tiết và định hướng sự phát triển bền vững, thời gian qua, xã Nga An đã thành lập và duy trì hiệu quả các đội, CLB. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những “hạt nhân” văn nghệ tích cực tham gia sinh hoạt tại các đội, CLB, phù hợp với năng khiếu của bản thân. Hiện nay, toàn xã có gần 30 đội, CLB văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên. Các đội, CLB này đã dàn dựng nhiều tiết mục văn nghệ nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các buổi sinh hoạt, giao lưu, các thành viên có thêm cơ hội gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Tại xã Cổ Lũng, để thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng phát triển, xã luôn chú trọng đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội, CLB văn nghệ. Hiện nay, 22 thôn của xã đều có các đội, CLB văn nghệ, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Ông Bùi Văn Tùng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cổ Lũng cho biết: Thời gian qua, hoạt động của các đội, CLB văn nghệ của xã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn, tạo động lực để địa phương phát triển toàn diện và bền vững. Nhiều đội, CLB văn nghệ đã tích cực tập luyện các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, để phục vụ nhu cầu của khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Việc làm này vừa nâng cao chất lượng hoạt động của các đội, CLB văn nghệ, vừa thúc đẩy phong trào văn nghệ phát triển, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Cổ Lũng và thu hút khách du lịch.

Hiện nay, các thôn, bản, phố trên địa bàn tỉnh đều thành lập các đội, CLB văn nghệ. Các tổ chức này không chỉ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật của quần chúng Nhân dân, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống. Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục, đạo cụ, kịp thời động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho các thành viên. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng biểu diễn nhằm tăng sức hấp dẫn cho các tiết mục văn nghệ.

Bà Trịnh Thị Minh, Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Để các đội, CLB văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả, các địa phương cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng những người có tâm huyết, năng khiếu nghệ thuật làm “đầu tàu”, sẵn sàng cống hiến, tập hợp các thành viên tham gia. Quan tâm huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ kinh phí, mua sắm trang thiết bị tập luyện; bố trí địa điểm cố định, an toàn nhằm tạo thuận lợi cho các thành viên trong đội, CLB tập luyện. Chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng biểu diễn cho thành viên các đội, CLB để tăng sức hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân. Thường xuyên tổ chức các hội thi, liên hoan và giao lưu văn nghệ các cấp nhằm khơi dậy sự hào hứng cho các thành viên, tạo cơ hội cho các đội, CLB giao lưu học hỏi và nâng cao kỹ năng biểu diễn.

Bài và ảnh: Mạnh Hải