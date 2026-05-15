Toàn Cầu Envim khai trương chi nhánh miền Bắc, tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực môi trường

Trong bối cảnh nhu cầu xử lý môi trường đô thị ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, việc lựa chọn một đơn vị uy tín trong lĩnh vực hút bể phốt, thông tắc cống hay xử lý chất thải sinh hoạt đang trở thành mối quan tâm của nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Môi Trường Toàn Cầu Envim chính thức khai trương chi nhánh miền Bắc tại địa chỉ 69/22/18 Đ. Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, Môi Trường Toàn Cầu Envim đã từng bước khẳng định uy tín nhờ chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật lành nghề cùng hệ thống máy móc hiện đại. Việc khai trương chi nhánh mới tại Hà Nội không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi phục vụ mà còn mang đến giải pháp xử lý môi trường nhanh chóng, hiệu quả cho người dân khu vực miền Bắc.

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về dịch vụ môi trường tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những đô thị có mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo hàng loạt vấn đề về hệ thống thoát nước, cống rãnh và bể phốt quá tải. Tình trạng nghẹt cống, trào ngược chất thải, bồn cầu tắc nghẽn hay mùi hôi phát sinh thường xuyên gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Nắm bắt thực tế đó, Môi Trường Toàn Cầu Envim mang đến các dịch vụ chuyên sâu như:

- Hút bể phốt

- Thông tắc cống nghẹt

- Thông tắc bồn cầu

- Nạo vét hố ga

- Xử lý mùi hôi nhà vệ sinh

- Thông tắc chậu rửa, đường ống thoát nước

- Hút hầm cầu công trình, nhà xưởng, chung cư

- Vệ sinh hệ thống thoát nước định kỳ

Điểm nổi bật của Envim là khả năng xử lý nhanh chóng trong thời gian ngắn, hạn chế đục phá công trình và cam kết bảo hành rõ ràng sau thi công. Đây cũng là lý do doanh nghiệp nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng tại nhiều tỉnh thành trong thời gian qua.

Đầu tư trang thiết bị hiện đại – Thi công nhanh gọn

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Môi Trường Toàn Cầu Envim chú trọng đầu tư hệ thống xe hút bể phốt chuyên dụng với đa dạng tải trọng, máy lò xo thông tắc công nghệ cao cùng thiết bị nội soi đường ống hiện đại. Nhờ đó, kỹ thuật viên có thể xác định chính xác vị trí tắc nghẽn, đưa ra phương án xử lý tối ưu mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, toàn bộ quy trình thi công đều được thực hiện theo tiêu chí:

- Khảo sát nhanh chóng

- Báo giá minh bạch

- Thi công sạch sẽ

- Không phát sinh chi phí bất hợp lý

- Hoàn thành đúng tiến độ

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên kỹ thuật tại chi nhánh miền Bắc đều được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tế trong xử lý các sự cố môi trường dân dụng lẫn công nghiệp.

Phục vụ 24/7 – Có mặt nhanh chóng khi khách hàng cần

Một trong những lợi thế nổi bật của Môi Trường Toàn Cầu Envim chính là khả năng hỗ trợ khách hàng 24/7, kể cả ngày lễ và cuối tuần. Đối với các trường hợp khẩn cấp như nghẹt bồn cầu nghiêm trọng, cống trào ngược hay bể phốt đầy gây mùi hôi khó chịu, đội ngũ kỹ thuật có thể nhanh chóng có mặt để xử lý kịp thời.

Việc đặt chi nhánh tại quận Thanh Xuân cũng giúp Envim dễ dàng di chuyển và hỗ trợ nhiều khu vực nội thành Hà Nội như Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông hay Nam Từ Liêm trong thời gian ngắn.

Không chỉ phục vụ hộ gia đình, doanh nghiệp còn nhận thi công cho:

- Chung cư

- Nhà hàng

- Khách sạn

- Trường học

- Nhà máy

- Văn phòng

- Khu công nghiệp

Điều này góp phần giúp hệ thống môi trường tại các công trình lớn được duy trì ổn định, hạn chế tối đa nguy cơ tắc nghẽn kéo dài.

Cam kết chất lượng và uy tín dài lâu

Trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, sự minh bạch và uy tín là yếu tố được khách hàng đặc biệt quan tâm. Hiểu rõ điều đó, Môi Trường Toàn Cầu Envim luôn xây dựng chính sách làm việc rõ ràng từ khâu tư vấn đến nghiệm thu công trình.

Doanh nghiệp cam kết:

- Báo giá trước khi thi công

- Không tự ý nâng giá

- Không chèo kéo khách hàng

- Bảo hành dịch vụ dài hạn

- Hỗ trợ kiểm tra miễn phí

Bên cạnh đó, Envim cũng chú trọng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện, chuyên nghiệp với mục tiêu trở thành đơn vị môi trường uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Bước tiến mới trong chiến lược phát triển toàn quốc

Việc khai trương chi nhánh miền Bắc được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Môi Trường Toàn Cầu Envim. Không chỉ mở rộng mạng lưới hoạt động, đây còn là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với khách hàng tại khu vực phía Bắc.

Đại diện công ty chia sẻ rằng trong thời gian tới, Envim sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhân sự, công nghệ và phương tiện chuyên dụng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời mở rộng hệ thống chi nhánh tại nhiều tỉnh thành khác.