Tỏa sáng trên mặt trận mới

Trong tâm khảm mỗi cựu chiến binh (CCB) từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì “danh dự là điều thiêng liêng và cao quý nhất” nên phải sống sao cho thật ý nghĩa. Bởi thế, họ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu mà còn tỏa sáng trên mặt trận mới - mặt trận xây dựng và phát triển quê hương.

Mô hình kinh tế của cựu chiến binh Nguyễn Đình Tiếp, xã Trung Chính cho thu nhập cao.

Để xứng danh người lính Bộ đội Cụ Hồ, mỗi cán bộ, hội viên CCB đều xác định việc học và làm theo tấm gương của Bác phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng những phong trào thi đua sôi nổi, những việc làm cụ thể gắn với đời sống hằng ngày. Với CCB Bùi Đức Thuận, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Thịnh, xã Hoằng Lộc, hơn 30 năm gắn bó, ông luôn dành hết tâm huyết, trí lực cho công việc của thôn. “Đó không chỉ là nhiệm vụ của người CCB hay người bí thư chi bộ mà còn là duyên nợ ân tình với mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình”, ông Thuận tâm sự.

Lấy sự gương mẫu của chính mình để vận động, dẫn dắt người khác làm theo là cách làm mang lại hiệu quả nhất. Bởi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được, còn dân mất lòng tin thì việc nhỏ cũng không xong. Với tư tưởng đó, ông Thuận cùng tập thể chi bộ và ban công tác mặt trận thôn Đồng Thịnh đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết từ Nhân dân để vận động đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, sân chơi thể thao, cải tạo khuôn viên ao làng, xây dựng hệ thống thoát nước..., đưa thôn Đồng Thịnh hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu năm 2022.

Nhiều năm gắn bó với công việc của thôn, điều quý giá nhất đối với ông Bùi Đức Thuận đó là được Nhân dân tin tưởng, giao trọng trách. Cũng từ đó, mối “nhân duyên” kéo dài hơn 30 năm và dù trải qua các vị trí khác nhau như trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn..., nhưng ở vai trò nào và ở thời kỳ nào, ông vẫn luôn nhiệt huyết, hết mình với công việc chung.

Với CCB Nguyễn Đình Tiếp, xã Trung Chính thì học và làm theo tấm gương của Bác phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực. Bởi thế, ông luôn giữ vững nhiệt huyết của người lính để phấn đấu vươn lên, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Từ năm 2000, CCB Nguyễn Đình Tiếp cùng gia đình nhận thầu 4ha đất trồng lúa kém hiệu quả của xã để thực hiện mô hình cá - lúa, kết hợp nuôi gia súc, gia cầm... Sau 5 năm chăn nuôi phát triển tốt, CCB Nguyễn Đình Tiếp vay thêm nguồn vốn lớn đầu tư lại trang trại để sản xuất nông nghiệp cao.

Sau khi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, CCB Nguyễn Đình Tiếp quy hoạch lại khu ao nuôi để thả các loại cá. Tận dụng quỹ đất quanh các bờ ao, ông trồng hàng nghìn cây dừa xiêm và các loại cây ăn quả khác. Diện tích đất còn lại, ông xây dựng khu nuôi lợn nái, lợn thịt và lắp đặt hệ thống điều hòa làm mát, hầm bioga, bể xử lý nước thải bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngoài chăn nuôi lợn, CCB Nguyễn Đình Tiếp cùng gia đình còn chăn nuôi đa dạng các loại gà, vịt, dê sinh sản... Để vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, ông thuê 1 cán bộ thú y theo dõi, chăm sóc đàn vật nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ đó, trang trại của CCB Nguyễn Đình Tiếp làm ăn rất hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng.

Để việc học và làm theo Bác thấm sâu, lan tỏa rộng rãi trong từng cơ sở hội và từng hội viên, các cơ sở hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Hằng năm, mỗi cơ sở hội đều đăng ký những việc làm cụ thể theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua ở địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Trong đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” đã khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, tinh thần đoàn kết và ý chí nỗ lực vượt khó vươn lên trong mỗi CCB. Nhờ đó, số hội viên khá, giàu trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng lên, số hội viên nghèo ngày càng giảm đi. 5 năm qua, toàn tỉnh có 3.132 hộ CCB thoát nghèo, 2.746 hộ CCB vươn lên khá, giàu, qua đó đưa tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 1,88%, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu tăng lên 60,14%.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong 5 năm qua, các cấp hội CCB đã phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương tổ chức được 1.522 buổi nói chuyện truyền thống với 288.145 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, qua từng câu chuyện cụ thể, các CCB đã miệt mài bồi đắp lý tưởng cách mạng, giúp các em cảm nhận rõ hơn về lịch sử qua những câu chuyện người thật, việc thật, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Phong trào làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên tiết kiệm 2.000 đồng/tháng (24.000 đồng/năm) để góp quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo. Từ nguồn quỹ này, 5 năm qua, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa được 486 ngôi nhà, với số tiền hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động từ hội viên.

Với nhiều đóng góp nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, hội viên CCB Thanh Hóa đã khẳng định rằng, trên bất cứ mặt trận nào, họ luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập và noi theo, xứng danh truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: Tố Phương