Đồng hành cùng nông dân làm giàu

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được Hội Nông dân xã Thiệu Hóa quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Từ đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ nông dân dám nghĩ, dám làm, xóa bỏ "tư duy cũ” và mạnh dạn đổi mới trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhiều gia đình đã từng bước nâng cao thu nhập và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Chị Lê Thị Hiền, khu phố Đỉnh Tân, xã Thiệu Hóa giới thiệu với lãnh đạo Hội Nông dân xã về mô hình trồng cây ăn quả và cây cảnh của gia đình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, tuổi thơ của anh Nguyễn Văn Cần, khu phố Đỉnh Tân gắn bó với đồng ruộng, từ đó sớm hình thành trong anh niềm đam mê với nông nghiệp. Sau khi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, năm 2008 anh là hộ tiên phong ở địa phương chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng cây ăn quả và cây cảnh. Nhớ lại thời gian đầu phát triển mô hình này, anh Nguyễn Văn Cần chia sẻ: “Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm là khó khăn nhất với những người khởi nghiệp như chúng tôi, tuy nhiên được sự quan tâm của Hội Nông dân xã ở nhiều phương diện đã tạo điều kiện cho gia đình có được cơ ngơi như ngày hôm nay”.

Với sự cần cù, chịu thương chịu khó, anh Cần cùng vợ là chị Lê Thị Hiền đã dồn đổi 3.500m2 để trồng cây ăn quả và cây cảnh. Hiện nay, gia đình anh chủ yếu trồng bưởi da xanh, mít thái, vải không hạt, 300 cây cau lùn, 100 cây chay, 200 cây la hán và gia đình anh cũng là nơi cung cấp cây giống ăn quả, cây cảnh. Những ngày này, công việc của anh cũng tất bật hơn khi vừa cung ứng cây giống, vừa chăm sóc những cây cúc, hoa trà, quất... để phục vụ cho bà con trong dịp tết. Từ mô hình này đã giúp gia đình có doanh thu đạt 120 - 140 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương.

Anh Lê Văn Thẩn, thôn Vĩ Thôn cũng là gương SXKD giỏi của xã. Xuất phát từ trăn trở làm gì để nâng cao giá trị hạt gạo quê hương, từ đó nâng cao đời sống cho người dân trồng lúa, năm 2007 anh đã dồn toàn bộ số tiền tích cóp để mở cửa hàng chuyên thu mua lúa cho bà con trong vùng đem về xay xát, rồi tìm đầu mối tiêu thụ, còn phần cám bã được anh tận dụng để nuôi lợn, vừa tiết kiệm chi phí lại tăng thêm nguồn thu. Nhận thấy tiềm năng từ hạt gạo, năm 2015 anh mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng để thu mua, sơ chế gạo cho bà con trong và ngoài xã. 3 năm sau, anh mạnh dạn thuê đất tại địa phương để đầu tư xây dựng nhà máy xay xát lúa gạo cùng hệ thống các kho chứa với diện tích 6.200m2; anh cũng đầu tư dây chuyền sấy khô tự động công suất 100 tấn/mẻ. Để làm ra sản phẩm gạo sạch, chất lượng, anh đã thực hiện mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi với diện tích canh tác 30ha và sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Hiện nay, cơ sở của anh có 3 dây chuyền xay xát, nghiền hiện đại với công suất đạt 30.000 - 35.000 tấn gạo thành phẩm mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động với thu nhập bình quân từ 8 - 11 triệu đồng/người/tháng.

Ông Hoàng Đình Quế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Hóa cho biết: "Để thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân xã Thiệu Hóa đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; hướng dẫn nông dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng về giá trị kinh tế. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên nông dân, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, trang trại, gia trại, chi hội nông dân nghề nghiệp. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn".

Từ sự đồng hành tích cực của Hội Nông dân xã, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành và nhân rộng. Đến nay, toàn xã có 3 trang trại lợn công nghiệp và hàng nghìn gia trại nhỏ lẻ; duy trì, phát triển 9,7ha diện tích sản xuất dưa, rau trong nhà màng với thu nhập trên 2 tỷ đồng/ha/năm; 25ha rau an toàn sản xuất theo hướng VietGAP đạt giá trị bình quân trên 500 triệu đồng/ha. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 38ha; nhiều hộ nuôi thỏ, nuôi chim bồ câu; các cơ sở chế biến hàng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại ngày càng phát triển, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phong trào SXKD giỏi trên địa bàn xã Thiệu Hóa ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn sản xuất giống lúa chất lượng cao; phát triển các mô hình rau quả sạch trong nhà màng theo tiêu chuẩn

VietGAP. Năm 2025, toàn xã có hơn 1.000 hộ đăng ký danh hiệu SXKD giỏi, nhiều hộ được Trung ương, tỉnh và địa phương khen thưởng. Chính những con người bình dị đó đã và đang góp phần tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu