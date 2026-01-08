Người cao tuổi lan tỏa tinh thần hăng say lao động

Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông Phạm Vương Thư (sinh năm 1948), thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập luôn nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, tích cực tham gia công việc của tập thể, được cán bộ, Nhân dân trong xã ghi nhận và biểu dương.

Ông Phạm Vương Thư (bên trái) thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập hướng dẫn cách chăm sóc cây ăn quả cho người dân trong thôn. Ảnh: Xuân Anh

Những ngày đầu năm mới chúng tôi có chuyến công tác tại xã miền núi Thạch Lập. Được sự chỉ dẫn của cán bộ thôn Thuận Hòa, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Phạm Vương Thư- mô hình kinh tế tiêu biểu của xã Thạch Lập. Vừa dẫn chúng tôi đi thăm những đồi keo, đồi dứa, vườn bưởi, ông Thư vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện làm kinh tế của mình. Khi còn là sinh viên Trường Sư phạm 7+3 miền núi Thanh Hóa, theo tiếng gọi của Tổ quốc ông Thư lên đường nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên. Mặc dù đơn vị đóng quân nơi rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước, lương thực, thực phẩm nhưng ông vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong một lần làm nhiệm vụ ông đã bị thương với tỷ lệ thương tật 26%. Tháng 12/1973, được phục viên ông quay trở lại Trường Sư phạm 7+3 miền núi Thanh Hóa để hoàn thành khóa học. Năm 1975, ông được phân công giảng dạy tại Trường THCS Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc (cũ). Năm 1980, ông được luân chuyển đến UBND huyện Ngọc Lặc công tác cho đến khi nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội năm 2009.

Ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, những ngày nghỉ ông Thư cùng vợ tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập. Nhờ đó, gia đình ông có điều kiện đầu tư cho các con được học hành và có việc làm tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước.

Với tâm niệm “còn sức khỏe là còn tham gia lao động sản xuất”, ông Thư đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo hơn 10ha đất trồng các loại cây, như: keo, chanh leo, cao su, sắn dây... và xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Để cây trồng, vật nuôi sinh trưởng tốt, ông tích cực học hỏi kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang trại trong, ngoài xã. Với phương châm lấy ngắn, nuôi dài, thực hành tiết kiệm, kiên trì học hỏi và mạnh dạn áp dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, năng suất, chất lượng của cây trồng, vật nuôi của gia đình ông được nâng lên. Thời gian gần đây, nhận thấy trồng cây dứa có đầu ra thuận lợi, lợi nhuận cao, ông đã mạnh dạn chuyển một phần diện tích đất sang trồng cây dứa và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, gia đình ông Thư có gần 7ha cây keo, cây cao su, cây luồng; hơn 4ha dứa; gần 0,5ha cây bưởi... mang lại lợi nhuận hơn 700 triệu đồng/năm.

Ông Thư cho biết: “Để phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, tôi lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng; tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tôi thường xuyên theo dõi nắm bắt nhu cầu thị trường để có phương án đầu tư hiệu quả”.

Điều khiến bà con thôn Thuận Hòa quý trọng ông Thư không chỉ là làm kinh tế giỏi mà còn ở tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Hiện nay, ông tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/người/tháng, hơn 10 lao động thời vụ với mức tiền công 250.000 đồng/người. Gần đây, thực hiện phong trào mở rộng đường giao thông do xã Thạch Lập phát động, ông đã hiến hơn 2.000m2 đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa và tham gia đóng góp kinh phí cùng Nhân dân trong thôn mở rộng đường giao thông. Bên cạnh đó, ông còn tích cực thăm hỏi, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho nhiều hộ dân trong thôn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Nguyên, trưởng thôn Thuận Hòa, cho biết: “Ông Phạm Vương Thư không chỉ là chỗ dựa cho con cháu mà còn là tấm gương người cao tuổi say mê lao động, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua sản xuất cho người cao tuổi xã Thạch Lập”.

Với những đóng góp của mình, ông Phạm Vương Thư đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành, trong đó được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xuân Anh