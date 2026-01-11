Ông Nguyễn Duy Hà gương mẫu, tâm huyết với công việc tập thể

Nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc và luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua của thôn, của xã, là nhận xét của người dân dành cho ông Nguyễn Duy Hà, bí thư chi bộ, trưởng thôn Phú Xuân, xã Cẩm Tân.

Ông Nguyễn Duy Hà (bên phải) tuyên truyền người dân cải tạo vườn tạp.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Duy Hà luôn trăn trở, suy nghĩ phải làm gì để chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và diện mạo của thôn Phú Xuân ngày càng thay đổi, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Căn cứ vào tình hình thực tế của thôn và bám sát nghị quyết của cấp trên, ông đã xây dựng các nội dung, kế hoạch, lấy ý kiến của đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện.

Trong phát triển kinh tế, ông cùng với chi ủy đã chỉ đạo ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng; vận động người dân cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, rau màu để chủ động một phần nguồn thực phẩm trong gia đình; vận động người dân trong độ tuổi lao động tham gia xuất khẩu lao động nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Triển khai chương trình XDNTM kiểu mẫu, thôn Phú Xuân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Hà đã cùng với các đồng chí trong cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc XDNTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân trong thôn đã tích cực góp công, góp của XDNTM. Theo thống kê của thôn, từ năm 2022 đến tháng 12/2025, Nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng để xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông nội đồng, sân vận động...

Hiện nay, diện mạo của Phú Xuân có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, trong thôn không còn hộ nghèo, thu nhập của người dân đạt 67 triệu đồng/người/năm; hơn 70% hộ dân trong thôn có nhà ở cao tầng ...

Ông Hà cho biết: "Năm 2026 thôn Phú Xuân phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, thôn tiếp tục tuyên truyền, khơi dậy sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân cùng góp công, góp của xây dựng quê hương".

Ngoài công việc của tập thể, ông Hà còn tập trung phát triển kinh tế. Năm 2022 ông mạnh dạn đầu tư vốn xây dựng chuồng trại để nuôi chim bồ câu, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình 250 triệu đồng. Với nhiều nỗ lực, thành tích đạt được, ông Nguyễn Duy Hà đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ghi nhận, tặng nhiều giấy khen.

