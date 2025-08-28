Toạ đàm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi

Chiều 28/8, Hội khoa học Thủy lợi Thanh Hóa tổ chức tọa đàm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi (28/8/2045 - 28/8/2025).

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình hình thành, phát triển của ngành Thủy lợi Việt Nam nói chung, ngành Thủy lợi Thanh Hóa nói riêng; những đóng góp quan trọng của thủy lợi vào thành tựu chung của ngành Nông nghiệp, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong suốt 80 năm qua.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Theo đó, từ khi thành lập, ngành Thủy lợi Thanh Hóa đã tích cực, tập trung xây dựng nhiều công trình phòng chống thiên tai, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống Nhân dân. Đặc biệt là công tác hoàn chỉnh hệ thống thủy nông ở Thanh Hóa đã phát triển thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, dẫn đầu trong cả nước.

Cùng với củng cố, khai thác hiệu quả các công trình hiện có, ngành thủy lợi đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh xây dựng nhiều công trình quan trọng, chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như: hệ thống tiêu Thống nhất – Quảng Châu, sông Lý, sông Hoạt, Lạch Bạng, Tam Điệp, các hồ chứa nước lớn như Sông Mực, Yên Mỹ đã từng bước hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu, ngăn lũ, phòng chống thiên tai hiệu quả hơn.

Chủ tịch Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hệ thống Thủy lợi của tỉnh tiếp tục được củng cố và phát triển đảm bảo nhu cầu dùng nước cho các ngành kinh tế và nước sinh hoạt của Nhân dân và xây dựng nhiều công trình lớn, hiện đại.

Với những thành tích và cống hiến của ngành thủy lợi Thanh Hóa trong 80 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân như: Huân chương độc lập, Huân chương kháng chiến, Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa trao Bằng khen của Hội Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hội Khoa học Thủy lợi Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 -2025 thuộc Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa.