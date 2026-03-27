Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Chiều 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và lĩnh vực TDTT tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Tham dự toạ đàm có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) của tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam, bắt đầu từ dấu mốc ngày 27/3/1946 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia giáo dục, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của ngành TDTT Việt Nam.

Trải qua nhiều giai đoạn, thể thao nước ta không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tích tại các đấu trường khu vực và quốc tế như SEA Games, ASIAD và Olympic.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền TDTT cả nước, TDTT Thanh Hóa luôn là cái nôi của nhiều phong trào thể thao cách mạng, đóng vai trò tiên phong trong cả nước. Từ phong trào quần chúng rộng khắp đến thể thao thành tích cao, Thanh Hóa đang cho thấy một nền thể thao phát triển toàn diện, bền vững.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã trở thành phong trào rộng khắp, thu hút hàng triệu người dân tham gia luyện tập thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét. Giai đoạn 2021-2025, các VĐV Thanh Hóa tham gia 598 giải thể thao quốc gia, quốc tế, mang về 3.861 huy chương các loại, trong đó có 1.164 huy chương vàng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành TDTT, các thế hệ cán bộ, HLV, VĐV của tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển TDTT; phải làm cho TDTT quần chúng phát triển sâu rộng, thực chất, đều khắp và bền vững hơn; chú trọng mở rộng các đối tượng tham gia hoạt động TDTT; đưa rèn luyện thân thể thực sự trở thành nếp sống hàng ngày, thành nhu cầu tự thân của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Gắn chặt phong trào TDTT với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đối với thể thao thành tích cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải chuyển mạnh từ tư duy đầu tư dàn trải sang đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và ổn định lâu dài. Cần rà soát, xác định rõ các môn thể thao thế mạnh, ưu tiên những môn có khả năng cạnh tranh cao trong chương trình Olympic, ASIAD, SEA Games... để tập trung nguồn lực đào tạo theo hướng bài bản, liên thông và lâu dài.

Cùng với đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc ứng dụng khoa học, y học thể thao, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và phương pháp huấn luyện hiện đại trong quá trình đào tạo, tập luyện và thi đấu. Tập trung hoàn thiện hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất và cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển TDTT.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên, trọng tài, viên chức và những người làm công tác TDTT thật sự tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao. Đổi mới chính sách đãi ngộ, thu hút và giữ chân tài năng thể thao. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp cho VĐV, HLV, nhất là các tài năng trẻ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan nòng cốt, chủ động tham mưu cho tỉnh những chủ trương, giải pháp có tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn; phối hợp với các ngành, địa phương để tạo sự liên kết đồng bộ trong phát triển TDTT quần chúng, thể thao học đường và thể thao thành tích cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển ngành TDTT Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển ngành TDTT Thanh Hóa.

Nhân dịp này, có 6 tập thể và 22 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển ngành TDTT Thanh Hóa.

Anh Tuân