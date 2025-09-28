Tọa đàm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức

Sáng 28/9, Hội hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23/9/1975 - 23/9/2025), 20 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các du học sinh, hội viên Hội hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường thiết lập quan hệ ngoại giao, hữu nghị của hai nước Việt Nam - Đức và quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Đức ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của mỗi quốc gia, vì một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm.

Hiện nay, quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa hai nước được phát triển trên mọi phương diện như: chính trị - ngoại giao, kinh tế, hợp tác văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y dược, lao động...

Đến cuối năm 2023, Đức xếp thứ 17 trong số 146 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 463 dự án và tổng vốn đăng ký 2,68 tỷ USD.

Đến nay có 530 doanh nghiệp Đức đã và đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn của Đức như: Siemens, Bosch và Deutsche Bank.

Đức là một trong những nhà viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, đào tạo nghề gắn với phát triển bền vững và chính sách môi trường.

Hai nước đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam (nay là Bộ Nội vụ) và Cơ quan Lao động Liên bang Đức (BA), hướng tới các chương trình tuyển chọn và đào tạo lao động Việt Nam làm việc tại Đức, nhất là trong lĩnh vực điều dưỡng và các ngành, nghề kỹ thuật cao.

Năm 2024, hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác lao động di cư.

Ngoài ra, Đức hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y tế từ xa, xử lý rác thải y tế, trao đổi chuyên gia, đào tạo điều dưỡng viên sang Đức làm việc. Trong đại dịch COVID-19, Đức hỗ trợ Việt Nam hơn 12,5 triệu liều vắc-xin và thiết bị y tế.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Đối với Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa, trong 20 năm xây dựng và trưởng thành, hội luôn khẳng định vai trò là cầu nối trong việc tập hợp, đoàn kết các thế hệ lưu học sinh, sinh viên, cán bộ đã học tập và lao động, công tác tại Cộng hòa liên bang Đức.

Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa như tham dự các diễn đàn, tọa đàm cơ hội đầu tư tại Cộng hòa liên bang Đức; tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp đã từng học tập, công tác tại Đức...

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Tại buổi tọa đàm, Hội Hữu nghị Việt - Đức Thanh Hóa trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động của Hội.

