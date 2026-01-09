Xã Hoằng Tiến: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Chiều 9/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhằm phát huy dân chủ, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng từ cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các ban, ngành, đoàn thể và đại diện Nhân dân 27 thôn.

Người dân nêu kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Nhân dân các thôn đã nêu 10 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực như: nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; quản lý, sử dụng đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật; bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại khu vực cổng trường học; khắc phục hư hỏng công trình sau bão; rà soát diện tích đất Nhân dân đã hiến xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Hoàn giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Các ý kiến đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Hoàn cùng lãnh đạo UBND và các bộ phận chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Phúc kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Phúc khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy, chính quyền xã Hoằng Tiến là xây dựng hệ thống chính trị gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ; yêu cầu UBND xã và các đơn vị liên quan rà soát, phân loại, tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chủ động đề xuất cấp trên đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tuyết Mai (CTV)