Công tác tuyên truyền và chuyển đổi số phục vụ đắc lực hoạt động ngành Kiểm sát

Chiều 9/1, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số và công tác tuyên truyền năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, VKSND tỉnh đã quản lý và khai thác hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của ngành, đặc biệt là hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo 100% văn bản hành chính được tạo dự thảo, trình duyệt, ký số, phát hành trên hệ thống.

Kết quả trong năm có 3.316 văn bản/3.429 văn bản đã được ký số trên hệ thống quản lý văn bản trước khi ban hành, đạt tỷ lệ 96,7%. Thông qua đó tạo kỹ năng, thói quen làm việc thông qua môi trường số một cách đồng bộ, thuần thục đối với công chức, kiểm sát viên của VKSND hai cấp.

Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Thế Kính phát biểu tại hội nghị.

Phối hợp với VNPT Thanh Hóa xây dựng, triển khai tập huấn và đưa vào sử dụng phần mềm “Phòng họp không giấy” tại VKSND hai cấp và “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ VKSND tỉnh. Đẩy mạnh và tăng cường xây dựng sơ đồ tư duy báo cáo án hình sự và dân sự trong các giai đoạn giải quyết vụ án, vụ việc. Trong năm, VKSND hai cấp đã xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 394 vụ, trong đó 247 vụ án hình sự, 147 vụ án dân sự.

Năm 2025, công tác tuyên truyền của VKSND 2 cấp tỉnh Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trang tin điện tử của VKSND tỉnh đã trở thành kênh thông tin quan trọng, thường xuyên cập nhật các hoạt động nổi bật của ngành và cung cấp nội dung nghiệp vụ, các bài viết nghiên cứu...

VKSND tỉnh đã phối hợp tốt với các cơ quan báo chí như Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và một số báo khác. Nhiều tin bài phản ánh thành tích nổi bật, các sự kiện quan trọng của các đơn vị VKSND hai cấp đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Năm 2026, đối với công tác chuyển đổi số, VKSND tỉnh tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu và các nhiệm vụ chuyển đổi số của VKSND tỉnh Thanh Hóa gắn với yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động nghiệp vụ kiểm sát.

Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các tiêu chí của Bộ chỉ số DTI ngành Kiểm sát Nhân dân, kịp thời khắc phục các tiêu chí còn hạn chế. Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến các đơn vị, công chức, kiểm sát viên về vai trò, ý nghĩa và tính tất yếu của ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành...

Đối với công tác tuyên truyền, Viện trưởng VKSND khu vực, Trưởng các phòng trực thuộc VKSND tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo công tác tuyên truyền tại đơn vị mình, thường xuyên đôn đốc việc cung cấp thông tin, viết tin bài, duyệt tin bài trước khi gửi trang thông tin điện tử VKSND tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí phản ánh thành tích nổi bật, các sự kiện quan trọng của các đơn vị VKSND hai cấp...

