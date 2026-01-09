Quyết liệt từ gốc rễ, tạo chuyển biến thực chất trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, chuyển mạnh từ công tác báo cáo sang giải pháp cụ thể, triệt để, gắn trách nhiệm của các ngành thành viên với kết quả thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 9/1, tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các ngành thành viên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hóa - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh dự hội nghị trực tuyến.

Ghi nhận nỗ lực của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng chức năng thời gian qua với những kết quả nhất định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thẳng thắn nhìn nhận: Tình hình vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp; một số nơi công tác quản lý chưa chặt chẽ; việc phát hiện, xử lý có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa tương xứng với thực tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trưởng ban, các phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo không chỉ phụ trách chung mà phải gắn trách nhiệm cụ thể, gắn với kiểm tra thực tế, gắn với kết quả cuối cùng; đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu các ngành thành viên khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, thực trạng về con người, trang thiết bị và kiến nghị tỉnh các vấn đề liên quan để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu, công tác kiểm soát thị trường tập trung cao độ vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, dịch vụ ăn uống... Cùng với đó là cơ chế bảo vệ những cán bộ, công chức làm đúng, làm nghiêm, vì lợi ích chung; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, có biểu hiện tiêu cực, bao che, tiếp tay cho sai phạm.

Về công tác tuyên truyền, phải đổi mới cách làm theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, đi thẳng vào những điều người dân và doanh nghiệp cần biết, cần làm, cần tránh.

Theo báo cáo, trong năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường theo dõi sát diễn biến thị trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa, góp phần giữ ổn định thị trường.

Tổng số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý trên địa bàn tỉnh là 2.606 vụ. Trong đó, chuyển khởi tố hình sự 451 vụ; xử lý vi phạm hành chính 2.155 vụ. Tổng số tiền thu 254,5 tỷ đồng, gồm: phạt vi phạm hành chính gần 63,8 tỷ đồng; truy thu thuế gần 190,7 tỷ đồng...

Trên toàn quốc, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, năm 2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 123.513 vụ việc. Trong đó có 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 4.929 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước đạt 15.394.667 triệu đồng, tăng 4,44% so với năm trước. Để xử lý các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, nhiều đại biểu kiến nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý; các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an, tăng cường phối hợp liên ngành đấu tranh tại cửa khẩu biên giới, các ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế... nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ tuyến đầu, hạn chế hàng hóa nhập lậu thẩm lậu vào thị trường nội địa.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nêu rõ, thực tiễn cho thấy, tội phạm gian lận thương mại, hàng giả ngày càng tinh vi, đa dạng phương thức, thủ đoạn, gây khó cho công tác phát hiện, xử lý. Bên cạnh nỗ lực của các lực lượng, Thanh Hóa cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại Hội nghị trực tuyến. Trước hết, nguồn nhân lực chuyên sâu về nhận diện, xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở một số lực lượng còn thiếu; trong khi phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ kiểm tra, giám định, nhận diện hàng giả còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là đối với các mặt hàng có công nghệ sản xuất tinh vi. Thứ hai, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử chưa thật sự đồng bộ, chế tài chưa đủ sức răn đe; việc khởi tố hình sự trong một số trường hợp còn khó do tiêu chí, khái niệm và quy định cần được cụ thể hóa hơn. Công tác phối hợp giữa các lực lượng, giữa các địa phương có thời điểm chưa kịp thời, khiến việc điều tra, triệt phá gặp trở ngại. Thứ ba, một bộ phận doanh nghiệp chưa chủ động bảo vệ thương hiệu, chưa sẵn sàng phối hợp xác nhận hàng giả hoặc cung cấp mẫu vật, chứng cứ; trong khi đó vẫn còn cơ sở kinh doanh thiếu hiểu biết, thậm chí tiếp tay cho hàng giả vì lợi nhuận trước mắt. Từ thực tế trên, Thanh Hóa kiến nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cụ thể các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử; đồng thời tăng chế tài để bảo đảm tính răn đe. Đề nghị quan tâm nâng cao năng lực lực lượng thi hành, tăng cường trang bị công cụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại; tổ chức tập huấn chuyên sâu, nhất là kỹ năng phát hiện, xử lý vi phạm trên không gian mạng. Cùng với đó, cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, giám sát trực tuyến để phát hiện sớm vi phạm. Đối với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục chỉ đạo cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn, chia sẻ dữ liệu, phương thức nhận diện mới; đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa kênh, coi tuyên truyền là giải pháp chiến lược để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tố giác vi phạm và khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo vệ thương hiệu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá cao sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, qua đó góp phần quan trọng ổn định thị trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 - Ảnh: VGP.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, ở một số địa phương, việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa phản ánh đúng thực tế tình hình; vẫn còn hiện tượng né tránh, nể nang, thậm chí có dấu hiệu bao che. Đây là những hạn chế cần sớm khắc phục để công tác đấu tranh đạt hiệu quả thực chất hơn.

Bước sang năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng điểm, xác định rõ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng và đối tượng trọng tâm; kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn mới để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, ổ nhóm phức tạp. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục những bất cập, khoảng trống pháp lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Minh Hằng