Tập huấn kỹ năng ứng cử, vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên dân tộc thiểu số

Chiều 9/1, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm ứng cử, vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên dân tộc thiểu số.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc.

Dự và phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời là kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức theo Luật Bầu cử đã được sửa đổi, bổ sung, diễn ra trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thể hiện bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, các giảng viên và đại biểu dự hội nghị.

Với tầm quan trọng đó, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh mong muốn sau khi được tập huấn, các nữ ứng cử viên, cán bộ nữ sẽ thêm sự tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, 62 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã là người dân tộc thiểu số đã được giới thiệu tổng quan về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; kiến thức về pháp luật bầu cử, quy trình ứng cử và quyền lợi, trách nhiệm của người ứng cử; kỹ năng xây dựng chương trình hành động, kỹ năng thuyết trình, tranh luận, giao tiếp và tiếp xúc cử tri; đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn.

Lê Hà