Công đoàn phường Quảng Phú quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Chiều 9/1, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, Công đoàn phường Quảng Phú đã chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động (NLĐ); phối hợp với chính quyền, chuyên môn và các doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú Hoàng Lê Thái phát biểu tại hội nghị.

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ được quan tâm thực hiện thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo... Công đoàn phường cũng đã tích cực vận động doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, tiêu biểu là phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... Qua các phong trào thi đua, đã có 124 sáng kiến, đề tài của đoàn viên, NLĐ được áp dụng vào công tác, sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026, Công đoàn phường Quảng Phú tăng cường công tác tham gia quản lý; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền...

Thanh Huê