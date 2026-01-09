Xây dựng Công đoàn phường Hạc Thành vững mạnh, vì đoàn viên, nguời lao động

Chiều 9/1, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng các đại biểu dự hội nghị.

Công đoàn phường Hạc Thành hiện đang quản lý trực tiếp 106 công đoàn cơ sở, với tổng số 8.721 đoàn viên.

Năm 2025, Công đoàn phường đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Đa số đoàn viên, NLĐ đều có việc làm ổn định, tiền lương và các chế độ chính sách được đảm bảo theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Công đoàn phường cũng tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cũng được quan tâm thực hiện tốt.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Trọng tâm là đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động; tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của CNVCLĐ; triển khai thực hiện tổ chức có hiệu quả các chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Chất lượng bữa ăn ca”; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh...

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn phường Hạc Thành đạt được trong năm 2025.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công đoàn phường sớm xây dựng hệ thống tư vấn về pháp luật để hỗ trợ tư vấn pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp; lựa chọn mỗi công đoàn cơ sở một mô hình điển hình để tổ chức thực hiện; quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng...

Cùng với đó, các cơ sở Công đoàn cần tiên phong trong đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu của cơ quan, đơn vị; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và tăng phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; tiên phong vì cuộc sống cộng đồng...

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành trao quà cho các đơn vị tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ.

Nhân dịp này, 20 đơn vị tiêu biểu trên địa bàn phường Hạc Thành có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2025 đã được biểu dương, khen thưởng.

Nguyễn Đạt