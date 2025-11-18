Hotline: 0822.173.636   |

Tòa án Thái Lan yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin trả hơn 500 triệu USD tiền thuế

Ngày 17/11, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nộp khoản thuế liên quan tới thương vụ bán công ty viễn thông Shin Corp, với số tiền ước tính lên tới hơn 500 triệu USD.

Ngày 17/11, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nộp khoản thuế liên quan tới thương vụ bán công ty viễn thông Shin Corp, với số tiền ước tính lên tới hơn 500 triệu USD.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Tòa án Tối cao Thái Lan Suriyan Hongvilai cho biết, phán quyết mới “buộc ông Thaksin phải tuân thủ yêu cầu nộp thuế,” song không nêu rõ số tiền cụ thể cũng như cơ sở lập luận của tòa về phán quyết.

Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông Thái Lan đưa tin tòa án đã yêu cầu ông Thaksin nộp 17,6 tỷ baht (khoảng 540 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt.

Năm 2006, ông Thaksin từng phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng và tranh cãi trong thương vụ bán cổ phần của Shin Corp mà không phải nộp thuế.

Cùng năm đó, cựu Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ trong một cuộc đảo chính và phải sống lưu vong hơn một thập kỷ. Đến năm 2017, cơ quan thuế Thái Lan đã đưa ra mức tiền thuế mà ông Thaksin phải trả là 500 triệu USD.

Ông Thaksin hiện đang thụ án tù tại thủ đô Bangkok liên quan tới các tội danh tham nhũng trong thời gian giữ chức Thủ tướng./.

Theo TTXVN

