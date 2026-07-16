Tổ trưởng tổ dân phố tận tâm vì sự phát triển của khu dân cư

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về “lấy dân làm gốc”, anh Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hàm Hạ, phường Đông Sơn luôn sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, anh luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động của khu dân cư và được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin tưởng, quý trọng.

Anh Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hàm Hạ thăm mô hình sản xuất của người dân.

Anh Sinh chia sẻ: “Tôi nhận thức sâu sắc về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Nhân dân để hoàn thiện bản thân. Trên cương vị Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hàm Hạ, tôi luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, chú trọng công tác dân vận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, xây dựng khối đại đoàn kết và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”.

Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình, anh cùng chi ủy đã vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Hàm Hạ thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng khu phố văn minh, an toàn, kiểu mẫu, huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, cải thiện cảnh quan môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, anh cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể kiên trì tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ đó, người dân trong khu phố đã tự nguyện hiến 635m2 đất, tháo dỡ 26 cổng ngõ, 24 công trình phụ, 7 ngôi nhà cấp 4 và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, với tổng giá trị 7 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang hạ tầng. Cùng với đó, khu phố đã lắp đặt 483 đế cờ dọc các tuyến ngõ phố và 105 mắt camera an ninh với tổng kinh phí hơn 180 triệu đồng, góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, diện mạo khu dân cư có nhiều đổi thay; khu phố hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao và đạt các tiêu chí khu phố kiểu mẫu.

Không chỉ tâm huyết với công tác xây dựng khu dân cư, anh Sinh còn tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Anh thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển các mô hình trồng hoa, cây cảnh và ngành nghề khác, mang lại hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân khu phố đạt 75 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi với Nhân dân, anh Phạm Văn Sinh luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, anh vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Bằng khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2021-2025).

Bài và ảnh: Thanh Huê