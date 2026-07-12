Tổ theo dõi số 5 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đảng ủy 11 xã

Sáng 12/7, tại xã Hậu Lộc, Tổ theo dõi số 5 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy các xã: Hậu Lộc, Triệu Lộc, Đông Thành, Vạn Lộc, Hoa Lộc, Nga Sơn, Nga Thắng, Nga An, Hồ Vương, Tân Tiến và Ba Đình, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ban thường vụ đảng ủy, UBND các xã đã chủ động rà soát tiềm năng, lợi thế, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; ban hành chương trình, kế hoạch hành động, xây dựng kịch bản tăng trưởng và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được tỉnh giao. Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng và giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo động lực cho tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đã tập trung làm rõ một số tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp như: Việc cụ thể hóa các nhiệm vụ của một số xã chưa thực sự chi tiết, công tác kiểm tra, đôn đốc có thời điểm chưa thường xuyên. Một số nhiệm vụ thuộc phạm vi các nghị quyết có tính chất dài hạn, phức tạp, đòi hỏi nguồn lực lớn nên tiến độ còn chậm, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Một số địa phương chưa chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, dẫn đến việc xử lý các dự án còn kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh...

Đại diện lãnh đạo xã Đông Thành phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Tiến phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 11 xã trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đánh giá sát khả năng hoàn thành từng chỉ tiêu. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ xã, từng cán bộ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy kết luận buổi làm việc.

Đối với các chỉ tiêu đạt thấp, chậm tiến độ hoặc dự báo khó hoàn thành, từng xã phải xây dựng kế hoạch tăng trưởng 6 tháng cuối năm, trong đó xác định rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể gắn với thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Làm tốt công tác ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Rà soát cơ sở vật chất nhằm ổn định tổ chức các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, công tác giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nhiệm vụ quản lý đất đai, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; triển khai việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Các địa phương có tỷ lệ giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất thấp phải xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Bên cạnh đó, ban thường vụ đảng ủy, UBND các xã cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công; tiếp tục rà soát tình hình biên chế, vị trí việc làm để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, điều động, đào tạo, bồi dưỡng hoặc có cơ chế hợp đồng chuyên môn phù hợp.

Phan Nga