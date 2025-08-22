Tô thắm truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thanh Hóa anh hùng

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa luôn nhận được sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân địa phương. Phát huy truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống quê hương.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức hôn lên Quân kỳ Quyết thắng tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025 Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh). Ảnh: P.V

Ngày 24/8/1945, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Chi đội Đinh Công Tráng (tiền thân của LLVT tỉnh hiện nay). Ngày 24/8 hằng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh Thanh Hóa.

Sự ra đời của LLVT tỉnh là kết tinh của phong trào toàn dân đánh giặc, là bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển, góp phần vào thắng lợi trong các cuộc kháng chiến của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT Thanh Hóa đã không ngừng phát triển cả về lực lượng, vũ khí, trang bị. Nhờ đó, trong thế trận chiến tranh nhân dân, LLVT tỉnh đã tham gia chiến đấu 1.456 trận lớn nhỏ, đã động viên 56.792 thanh niên, bổ sung 2 tiểu đoàn, 34 đại đội, 6 trung đội cho bộ đội chủ lực. Toàn tỉnh huy động gần 34,2 triệu ngày công phục vụ kháng chiến. Trong Chiến dịch Thư­ợng Lào, tỉnh Thanh Hóa đã huy động số lượng dân công cao nhất lên tới 300.000 ngư­ời và Chiến dịch Điện Biên Phủ huy động nhiều phương tiện nhất là 11.000 xe đạp thồ, 1.300 chiếc thuyền các loại cùng với hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ tiền tuyến, góp phần làm nên những chiến thắng oanh liệt mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa là trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ, LLVT và Nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực dũng cảm chiến đấu 9.983 trận, bắn rơi 376 máy bay các loại (trong đó có 3 máy bay B52). Riêng lực lư­ợng dân quân tự vệ bắn rơi 40 chiếc, bộ đội địa phương bắn rơi 41 chiếc, bắt sống nhiều tên địch. Trên biển, quân và dân Thanh Hóa đã chiến đấu 175 trận, bắn chìm 57 tàu chiến và biệt kích của Mỹ ngụy, được Đảng, Nhà n­ước tuyên dương và phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho 12 tập thể và 55 cá nhân, đư­ợc Bác Hồ tặng cờ thưởng luân lư­u “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cùng nhiều thư­ khen, huân chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc, đã có gần 700 nghìn người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa có mặt chiến đấu trên khắp các chiến trường, trong số đó có hơn 55 nghìn người con thân yêu đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho Tổ quốc, hơn 43 nghìn người đã để lại một phần xương máu ở các chiến trường, “để cho đất nước nở hoa, Bắc Nam sum họp một nhà”.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945 - 24/8/2025).

Bước vào thời bình, LLVT tỉnh tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. LLVT Thanh Hóa được xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là trong xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. LLVT tỉnh luôn là lực lượng tiên phong trong công tác xây dựng cơ sở chính trị của địa phương, tích cực tham gia vào các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Quân đội chung sức XDNTM”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng; 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 1 Huân chương Quân công hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, LLVT tỉnh còn được Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen khác.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tình hình trong nước và tỉnh Thanh Hóa bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, còn có những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt cả nước đang trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, việc giải thể ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và thành lập 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, ban chỉ huy bộ đội biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là sự điều chỉnh mang tính chiến lược, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của LLVT tỉnh.

Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, LLVT tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII), Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đẩy mạnh xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

LLVT tỉnh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, trách nhiệm trong công tác, có trình độ chuyên môn cao, mẫu mực trong lời nói và hành động. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn chung sức, chung lòng, đoàn kết thống nhất quyết tâm bứt phá, tăng tốc vươn lên góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tá Phạm Văn Sâm

Phó Bí thư Thường trực ĐUQS tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa