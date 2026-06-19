Tổ quốc trên những con tàu

Giữa mênh mang sóng nước, lá cờ đỏ sao vàng trên mũi tàu là hình ảnh quen thuộc, đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi. Đó không chỉ là dấu hiệu của một con tàu Việt Nam, mà còn là niềm tự hào, là lời khẳng định về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cờ Tổ quốc luôn được treo vị trí cao nhất và trang trọng nhất trên tàu.

Đối với ông Phạm Văn Linh, chủ tàu TH-91956.TS ở tổ dân phố Khang Phú, phường Sầm Sơn, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình lao động mưu sinh, mà còn là sự gắn bó bền bỉ với biển đảo quê hương.

Hơn 30 năm sống bằng nghề biển, ông Linh luôn coi cờ Tổ quốc là linh hồn của chiếc tàu, nên việc treo cờ Tổ quốc lên nóc tàu là một việc làm vô cùng quan trọng với ông.

“Trước mỗi chuyến ra khơi, tôi đều thay mới cờ Tổ quốc trên tàu mình. Ra khơi xa, có lúc sóng gió bất ngờ, nhìn đâu cũng chỉ thấy nước. Nhưng mỗi khi thấy lá cờ tung bay, lòng mình vững lại, như thấy quê hương ở rất gần”, ông Linh chia sẻ.

Cũng với suy nghĩ ấy, ông Nguyễn Ngọc Hưng ở tổ dân phố Liên Thịnh, phường Hải Bình, chủ tàu TH-91956.TS luôn xem việc treo cờ Tổ quốc trong mỗi chuyến vươn khơi là điều thiêng liêng, ý nghĩa.

Ông Hưng tâm sự: "Cờ bạc màu hay rách góc là tôi thay ngay. Đời ngư dân có thể nghèo, con tàu có thể cũ nhưng lá cờ thì không được phép để rách, bạc màu".

Với ông Hưng, sự cẩn thận ấy đã trở thành thói quen. Bởi trong những chuyến đi biển dài ngày, lá cờ Tổ quốc tung bay cũng là dấu hiệu để những bạn thuyền nhận ra nhau, giúp đỡ nhau khi cần.

"Lênh đênh giữa biển khơi lắm hiểm nguy, bất trắc. Khi treo lá cờ Tổ quốc chúng tôi thấy trong lòng tự hào và vững tâm. Cũng nhờ những lá cờ Tổ quốc giúp chúng tôi dễ dàng phát hiện nhau, kịp thời hỗ trợ trong trường hợp có sự cố hoặc nguy hiểm. Điều này tạo nên sự đoàn kết mạnh mẽ giữa những người làm nghề biển chúng tôi”, ông Hưng cho biết.

Ngư dân kiểm tra lại việc treo cờ Tổ quốc trước mỗi chuyến ra khơi.

Trong tâm thức của mỗi ngư dân, khai thác hải sản không chỉ là nghề nuôi sống gia đình, mà hơn cả là nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bởi thế, mỗi chuyến vươn khơi của ngư dân đều có bóng hình của lá cờ Tổ quốc. Việc treo cờ Tổ quốc trên tàu là để khẳng định quốc tịch của tàu, thể hiện sự tôn trọng nghi thức ngoại giao, nhất là ở thời điểm này khi cả nước đang quyết liệt thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo Trung tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Hoà, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, việc ngư dân treo cờ Tổ quốc trên tàu cá thể hiện rõ ý thức chủ quyền và trách nhiệm công dân trên biển. Ngư dân không chỉ là lực lượng lao động sản xuất, mà còn là những người góp phần quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Mỗi con tàu mang theo cờ đỏ sao vàng chính là một “cột mốc sống”, khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trên các vùng biển truyền thống.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 6.500 tàu cá, trong đó có hơn 1.000 tàu cá công suất lớn đang tham gia khai thác hải sản tại Vịnh Bắc bộ, các tỉnh miền Trung và ngư trường thuộc vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa.

Những năm qua, cùng với công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định chống khai thác IUU, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã trao tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thông qua các chương trình như: “Tặng cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”; “Tự hào cờ Tổ quốc”... Trên mỗi con tàu vươn khơi, lá cờ không chỉ là dấu hiệu nhận diện mà còn là biểu tượng của ý chí bám biển, giữ biển.

Trao cờ Tổ quốc tiếp thêm động lực cho ngư dân bám biển.

Ngoài ra, nhằm tạo thêm sức mạnh, sự vững tin cho ngư dân, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, như: Tổ tàu thuyền đoàn kết, sản xuất trên biển; Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn; Tổ tự quản an ninh trật tự trên biển... Tham gia các mô hình, ngư dân thường xuyên được tuyên truyền về pháp luật, xây dựng tình đoàn kết, giúp nhau cùng vươn khơi, bám biển.

Thượng tá Lê Văn Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: "Chúng tôi xác định đồng hành với ngư dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình cảm và trách nhiệm. Hằng năm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tổ chức nhiều đợt trao cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân các xã, phường ven biển. Trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con là trao gửi niềm tin, để mỗi chuyến ra khơi, ngư dân thấy mình luôn có điểm tựa từ đất liền. Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền, chúng tôi mong muốn bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khai thác hải sản đúng quy định, chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU, góp phần xây dựng nghề cá bền vững”.

"Mỗi lá cờ được trao đi mang theo thông điệp về kỷ cương pháp luật, về ý thức trách nhiệm khi hành nghề trên biển. Bởi khi ngư dân chấp hành nghiêm quy định, giữ gìn hình ảnh tàu cá Việt Nam, cũng chính là đang góp phần bảo vệ chủ quyền và uy tín quốc gia trên trường quốc tế", Thượng tá Lê Văn Hiếu cho biết thêm.

Vân Anh