Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Táy Dóo giúp hội viên nâng cao thu nhập

Để giúp hội viên có điều kiện nâng cao thu nhập, Hội LHPN xã Xuân Chinh đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Nổi bật là việc duy trì và phát triển bền vững Tổ hợp tác (THT) dệt thổ cẩm Táy Dóo tạo việc làm, ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống và giữ được nghề truyền thống của địa phương.

Thành viên THT Táy Dóo cùng nhau thêu dệt các sản phẩm.

Thành lập từ năm 2023, THT dệt thổ cẩm Táy Dóo đã trở thành nơi phục dựng nghề dệt, thêu truyền thống của người Thái trắng, mở ra hướng phát triển kinh tế cho phụ nữ địa phương. Người khởi xướng mô hình này là chị Vi Thị Luyến, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân cũ. Từ trăn trở giữ nghề, chị đã vận động chị em cùng tham gia khôi phục nghề dệt truyền thống và sáng tạo nhiều sản phẩm mới. Chị Luyến đã vận động nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về giữ gìn, phát triển nghề dệt thổ cẩm, phát động mặc trang phục truyền thống của dân tộc trong ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, từng bước tạo thói quen mặc trang phục truyền thống và cũng là cách vận động hội viên, phụ nữ, người dân khôi phục, phát triển nghề. Chị Luyến đã mạnh dạn đầu tư mua khung cửi, nguyên vật liệu thổ cẩm, trồng cây nguyên liệu trên đồi, rừng để sản xuất các sản phẩm: váy thổ cẩm, túi sách, đệm ghế, chăn. Chị vừa trực tiếp sản xuất, vừa đảm nhận nhiệm vụ đấu mối với các đơn vị để tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tập huấn nâng cao tay nghề cho các thành viên.

Bà Ngân Thị Quân, thôn Liên Sơn, thành viên THT chia sẻ: "Ngày xưa làm nghề chủ yếu để dùng trong gia đình, nay có THT, chúng tôi cùng nhau chia sẻ cách làm, mỗi người một công đoạn. Có người dành thời gian làm chính, có người tranh thủ lúc nhàn rỗi mới dệt, thêu. Riêng tôi tuổi cao nên làm không được nhiều, nhưng mỗi tháng cũng có thu nhập 5 triệu đồng".

Từ những ngày đầu mới thành lập, THT có 19 thành viên đều là phụ nữ dân tộc Thái có đam mê với nghề dệt và mong muốn duy trì, phát triển nghề truyền thống. Đến nay, THT phát triển lên 65 thành viên và chia làm 4 tổ nhỏ thực hiện 4 công đoạn sản xuất theo dây chuyền: sản xuất chân váy thô; dệt chăn; nhuộm, thêu và hoàn thiện sản phẩm. THT hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Hội LHPN xã và sinh hoạt định kỳ hằng tháng để nắm bắt, đánh giá chất lượng sản phẩm gia công và tổng hợp lợi nhuận trong tháng để rút kinh nghiệm hoạt động.

Chị Luyến chia sẻ: "Ở nơi khác cũng là dệt thổ cẩm nhưng là dệt sợi len, sợi chỉ công nghiệp, nhưng THT chúng tôi dệt bằng sợi tơ tằm. Bà con tự trồng dâu làm thức ăn cho tằm; bông cũng tự trồng xe tơ. Ở nơi khác nhuộm bằng phẩm màu thì THT dùng lá chàm để nhuộm màu đen, các lá cây để nhuộm màu, đặc biệt là tất cả các sản phẩm cũng như khâu sản xuất đều làm hoàn toàn thủ công".

Để dệt nên những tấm thổ cẩm như ý, các chị em người Thái đã dày công chuẩn bị cho mình những bộ khung cửi và kiên trì, khéo léo thực hiện các công đoạn. Đặc biệt, THT ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các kênh bán hàng online, youtube để đông đảo khách hàng biết về nguồn gốc thiên nhiên an toàn, quy trình sản xuất thủ công của các sản phẩm. Thông qua bán hàng trên mạng xã hội, sản phẩm của THT đang được chị Luyến kết nối bán cho các khu du lịch cộng đồng, người dân tộc Thái ở tỉnh Phú Thọ, nước bạn Lào, Thái Lan dùng để trang trí homestay, khăn trải bàn, trang phục diễn văn nghệ dân tộc... Đây là điều kiện thuận lợi giúp nhiều hội viên đã có thu nhập ổn định từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Sản phẩm của THT đã đoạt giải xuất sắc tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức năm 2024. Đây là tín hiệu vui, giúp các thành viên THT có thêm động lực để duy trì, phát triển nghề và cập nhật thêm nhiều mẫu mã mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Tuy còn một số khó khăn nhất định, nhưng với chiến lược đa dạng hóa các loại sản phẩm như: váy áo dân tộc Thái, chăn màn, gối ngủ đệm ngồi, túi xách, khăn trải bàn... và đa dạng hóa các kênh bán hàng, doanh thu của THT tăng từng năm; dự kiến năm nay đạt khoảng 182 triệu đồng, lợi nhuận 90 triệu đồng. THT giải quyết việc làm cho hơn 100 hội viên, người dân. Hằng năm, THT trích một phần lợi nhuận hỗ trợ nhận đỡ đầu những trẻ em mồ côi tại xã, giúp các gia đình phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây sửa nhà mái ấm tình thương, các hộ gia đình chính sách khó khăn, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng...

Bài và ảnh: Minh Trang