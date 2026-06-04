Hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn học nghề, tạo việc làm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 9441/UBND-TDNC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa tái nghiện.

Theo đó, Quyết định số 08 có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, quy định chính sách cho vay ưu đãi đối với người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu học nghề, tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh. Để triển khai hiệu quả chính sách này trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo công an các xã, phường rà soát, lập danh sách người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn; định kỳ hằng tháng gửi danh sách đến Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để làm căn cứ xem xét cho vay. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hỗ trợ người vay sử dụng vốn đúng mục đích, gắn công tác quản lý sau cai nghiện với tư vấn, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, tái nghiện hoặc sử dụng vốn sai mục đích.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay bảo đảm đơn giản, thuận lợi, đúng quy định; quản lý, huy động, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho vay; đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các đơn vị liên quan kiểm tra việc sử dụng vốn, thực hiện thu hồi nợ theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy; đồng thời kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 08; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong quản lý, giáo dục và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi và các điển hình tiêu biểu trong công tác hỗ trợ người sau cai nghiện.

Sở Tư pháp được giao rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện chính sách.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, nắm chắc số lượng người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn; xác nhận đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách; đồng thời huy động sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện học nghề, tìm việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Việc triển khai chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

LP (Nguồn UBND tỉnh)