Thanh Hóa: Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập đông nhất từ trước đến nay

Chiều 4/6, 51.148 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Thanh Hóa đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế, xem số báo danh, phòng thi...

Kỳ thi năm nay tỉnh Thanh Hóa có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 thí sinh so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi.

Thí sinh xem số báo danh và phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Hàm Rồng.

Hội đồng thi Trường THPT Hàm Rồng điểm danh thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi tới các thí sinh.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trong buổi chiều nay, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 50.314 thí sinh, đạt tỉ lệ 98.36%. Cán bộ coi thi đã phổ biến các quy chế thi đến thí sinh; đồng thời xử lý, điều chỉnh những sai sót (nếu có) trong đăng ký dự thi của thí sinh...

Để đảm bảo công bằng, khách quan, không để xảy ra sai sót, năm nay các quy trình tổ chức kỳ thi được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.

Đến thời điểm này, các hội đồng thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, điện, nước và các phương án ứng phó với tình huống thời tiết cực đoan. Công tác tập huấn quy chế, nghiệp vụ coi thi cũng đã được triển khai đầy đủ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng đã phối hợp với lực lượng công an, y tế, thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận công nghệ cao.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Ngữ văn, tiếng Anh và Toán.

Trong đó, sáng 5/6 thi môn Ngữ văn, chiều thi tiếng Anh. Sáng 6/6 thi môn Toán, chiều cùng ngày, thí sinh dự vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn sẽ dự thi các môn chuyên theo đăng ký.

Linh Hương