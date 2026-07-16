Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, VKSND hai cấp hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Song, tội phạm có xu hướng gia tăng cả về số vụ và số bị can so với cùng kỳ.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vũ Xuân Thoan trình bày báo cáo của VKSND tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tội phạm bị khởi tố có xu hướng gia tăng

Theo báo cáo về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2026 của VKSND tỉnh trình bày tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Tuy nhiên tội phạm có xu hướng gia tăng cả về số vụ và số bị can so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, khởi tố 1.075 vụ, 2.860 bị can, tăng 132 vụ, 771 bị can so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 14% về số vụ và 37% về số bị can.

Các loại tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy... bị khởi tố có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, các vụ án hành chính mới thụ lý giảm 10,8%, chủ yếu liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản, thừa kế, hôn nhân và gia đình.

Trong hoạt động tư pháp, nhìn chung các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót trong việc thu thập, tiếp nhận tài liệu chứng cứ, lập biên bản, xác định tư cách của người tham gia tố tụng khi ghi lời khai, trưng cầu giám định, định giá tài sản và bảo quản, xử lý vật chứng. Một số quyết định, bản án gửi cho VKSND còn chậm, thụ lý vượt quá phạm vi khởi kiện của nguyên đơn, xác định sai quan hệ tranh chấp...

Qua công tác kiểm sát, VKSND phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 13 trường hợp; hủy bỏ quyết định tạm giữ 31 trường hợp.

Việc công tố, kiểm sát điều tra, xét xử án hình sự được thực hiện nghiêm theo luật định. Trong 6 tháng, VKSND hai cấp đã công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.484 vụ, 3.766 bị cáo; công tố, kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 160 vụ, 233 bị cáo; công tố, kiểm sát theo thủ tục giám đốc thẩm 1 vụ, 1 bị cáo.

VKSND đã phối hợp với cơ quan điều tra và tòa án xét chọn 129 vụ án trọng điểm, áp dụng thủ tục rút gọn 4 vụ, tổ chức 208 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, trong đó có 17 phiên rút kinh nghiệm trực tuyến.

VKSND hai cấp hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được giao

Trong 6 tháng đầu năm, VKSND hai cấp đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội giao, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra và có tỷ lệ đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ án, vụ việc được nâng cao, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nhất là các vụ án tham nhũng, chức vụ, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi và chỉ đạo; các vụ án xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; chú trọng việc thu hồi tài sản cho Nhà nước trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ... Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, VKSND hai cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị. Cụ thể, đã ban hành 219 kiến nghị yêu cầu khắc phục tồn tại, thiếu sót và 39 kiến nghị phòng ngừa vi phạm ở tất cả các khâu công tác kiểm sát.

Công tác phối hợp giữa VKSND và các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan tiếp tục được tăng cường, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát

Trên cơ sở kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp, VKSND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng và an toàn thực phẩm, nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Đồng thời, tăng cường giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về xem xét, giải quyết, trả lời và thực hiện kiến nghị của VKSND. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả lời hoặc chậm tổ chức thực hiện kiến nghị, làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, nhất là việc triển khai công tác giáo dục pháp luật, phòng, chống bạo lực học đường và quản lý học sinh trong các cơ sở giáo dục.

VKSND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở của VKSND tỉnh và các viện kiểm sát khu vực sau sắp xếp; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

PV (Lược ghi)