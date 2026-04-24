Tín hiệu tích cực từ thu hút bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Lang Chánh

Giữa điều kiện còn nhiều khó khăn, Bệnh viện đa khoa Lang Chánh vẫn duy trì vận hành ổn định, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đằng sau đó, công tác thu hút và giữ chân đội ngũ y, bác sĩ cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực.

Công tác khám, chưa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Lang Chánh ngày càng được nâng cao.

Năm 2025, sau khi rời giảng đường Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ trẻ Lê Thảo Huyền có nhiều cơ hội ở lại làm việc tại các bệnh viện lớn. Nhưng chị chọn trở về Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh công tác.

Sau 6 năm học tập, bác sĩ Huyền hiểu nếu ở lại tuyến trên, con đường nghề nghiệp sẽ thuận lợi hơn. Nhưng rồi chị vẫn trở về, bởi những lý do rất giản dị: được ở gần gia đình, được làm việc trên chính quê hương nơi mình sinh ra.

“Có lúc tôi cũng phân vân, nhưng nghĩ đến việc ở quê còn thiếu bác sĩ, tôi thấy mình nên trở về. Ở đây, bệnh nhân không chỉ là người bệnh, mà nhiều khi là bà con, là người quen. Làm nghề trong cảm giác ấy, ý nghĩa hơn rất nhiều”, bác sĩ Huyền chia sẻ.

Thực tế cho thấy, các chính sách thu hút nhân lực y tế ở Thanh Hóa lên các bệnh viện tuyến miền núi đang phát huy những hiệu quả bước đầu. Với chính sách thu hút, hỗ trợ từ 200 đến 400 triệu đồng tùy trình độ, cùng khoản hỗ trợ hàng tháng trong 2 năm đầu... Đây là “điểm tựa” giúp nhiều bác sĩ trẻ yên tâm hơn khi lựa chọn về công tác tại địa phương.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Lang Chánh.

Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực ấy, áp lực thực tế vẫn còn rất lớn. Sau khi sáp nhập, Bệnh viện đa khoa Lang Chánh hiện có 2 phòng chức năng và 10 khoa chuyên môn. Dù được giao 180 giường bệnh, nhưng thường xuyên phải kê lên hơn 200 giường để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Các chỉ tiêu chuyên môn vẫn được hoàn thành và vượt kế hoạch, với hơn 30.700 lượt khám, gần 12.900 bệnh nhân điều trị nội trú và trên 73.000 ngày điều trị.

Hiện bệnh viện có 103 cán bộ, viên chức, trong đó có 27 bác sĩ. Với lực lượng này, mỗi bác sĩ phải đảm đương khối lượng công việc lớn, trong khi nhu cầu phát triển thêm các chuyên khoa sâu vẫn đang đặt ra. Thiếu người, áp lực cao, nhưng hoạt động khám, chữa bệnh vẫn phải duy trì liên tục mỗi ngày.

Trong điều kiện còn hạn chế, bệnh viện đã chủ động giữ chân nhân lực bằng những giải pháp phù hợp: hỗ trợ nhà công vụ, tạo điều kiện tăng thu nhập từ dịch vụ kỹ thuật, khuyến khích bác sĩ đi đào tạo nâng cao, phân công công việc theo năng lực. Những việc làm không lớn, nhưng góp phần tạo môi trường làm việc ổn định hơn, giúp đội ngũ y, bác sĩ yên tâm gắn bó.

Bác sĩ Ngô Công Nghiêm, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Trong 2 năm gần đây, đơn vị đã tuyển dụng được 9 viên chức, trong đó có 4 bác sĩ. Tuy vậy, tình trạng biến động nhân sự vẫn diễn ra, một số trường hợp chuyển công tác sang đơn vị khác. Điều này cho thấy, dù đã có tín hiệu tích cực, việc thu hút và giữ chân bác sĩ ở khu vực miền núi vẫn cần thêm những giải pháp căn cơ, lâu dài.

Từ thực tiễn trên, Bệnh viện đa khoa Lang Chánh kiến nghị sớm được đầu tư nâng cấp trang thiết bị để mở rộng dịch vụ kỹ thuật, tăng nguồn thu, cải thiện thu nhập cho cán bộ; đồng thời cần có cơ chế tài chính đặc thù đối với các cơ sở y tế ở địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhằm giảm áp lực tự chủ.

Đình Giang