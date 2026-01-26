Tìm tiếng nói chung trong quản lý, vận hành các tòa chung cư

Quản lý, vận hành nhà chung cư, nhà ở xã hội (NOXH) là một quá trình phức tạp, bởi có sự tham gia của nhiều chủ thể với quyền lợi và trách nhiệm đan xen. Thực tiễn cho thấy, mâu thuẫn thường nảy sinh khi thông tin thiếu minh bạch, trách nhiệm không được phân định rõ ràng và các quy định pháp luật chưa được áp dụng thống nhất.

Chung cư thu nhập thấp C5, phường Hạc Thành.

Trên địa bàn tỉnh nhiều dự án chung cư, NOXH đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tập trung chủ yếu tại các phường trung tâm như Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Nguyệt Viên..., góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân. Tuy nhiên, khi cư dân ổn định sinh sống, những bất cập trong công tác quản lý, vận hành dần bộc lộ, phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên liên quan.

Tháng 12/2025, do nhiều bất cập trong quản lý, vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cư dân tòa CC1 (dự án NOXH khu dân cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú) đã treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư đối thoại. Người dân phản ánh tình trạng mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, thang máy thường xuyên hư hỏng, an ninh trật tự lỏng lẻo... Trước những phản ánh của cư dân, ngày 19/12/2025, Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và xác nhận phản ánh của cư dân là có cơ sở. Trách nhiệm được xác định thuộc về chủ đầu tư và ban quản trị tòa nhà khi chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định; công tác phối hợp không tốt, dẫn đến chưa bàn giao được hồ sơ, tài sản và quỹ bảo trì nên chưa lựa chọn được đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo. Ngày 20/1/2026, UBND tỉnh giao UBND phường Quảng Phú chủ trì, phối hợp với ban quản trị các tòa nhà CC1, CC2 và các đơn vị liên quan khẩn trương kiện toàn ban quản trị chung cho toàn khu chung cư, hoàn thành trước ngày 6/2/2026, làm cơ sở tổ chức quản lý, vận hành thống nhất. Ngay sau khi được kiện toàn, ban quản trị chung đã tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị quản lý vận hành có năng lực theo quy định. UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư là Công ty TNHH Tân Thành 1 tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý vận hành tòa nhà chung cư CC1 cho đến khi có đơn vị quản lý vận hành chính thức; trong đó, phải kịp thời sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, bất cập theo kiến nghị của cư dân, đảm bảo an toàn và ổn định sinh hoạt chung.

Cũng trong tháng 12/2025, nhiều hộ dân sinh sống tại chung cư thu nhập thấp C5 (phường Hạc Thành) bày tỏ sự bức xúc và lo lắng khi hệ thống thang máy của tòa nhà đã hết hạn kiểm định, thường xuyên xảy ra sự cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chung cư C5 gồm 3 tòa nhà A1, A2 và B, cao 11 tầng, được đưa vào sử dụng từ năm 2017. Theo phản ánh, dù khi mua nhà, các hộ dân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trong đó có đóng 2% kinh phí bảo trì theo quy định, song nhiều hạng mục sử dụng chung của tòa nhà như thang máy, hệ thống kỹ thuật... chưa được bảo trì, bảo dưỡng đúng mức, dẫn đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng. Theo đại diện phường Hạc Thành, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do ban quản trị cũ của tòa nhà đã hết nhiệm kỳ, trong khi ban quản trị mới chưa được thành lập, khiến công tác điều hành, quản lý và bảo trì tòa nhà bị đình trệ. Trước phản ánh của người dân, ngày 25/12/2025 UBND phường Hạc Thành đã ban hành quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư thu nhập thấp C5, nhiệm kỳ 2025-2028, nhằm sớm ổn định công tác quản lý, khắc phục các tồn tại và bảo đảm an toàn sinh hoạt cho cư dân.

Tại Chung cư Đông Bắc Tower (số 81 Trường Thi), thời điểm năm 2022, khi người dân bắt đầu chuyển về chung cư sinh sống đông đúc, việc quản lý, vận hành tòa nhà đã bộc lộ nhiều bất cập, trong số đó nổi cộm là xác định chủ sở hữu khu vực hầm để xe. Tình trạng bất cập trong quản lý vận hành tại các tòa NOXH tại phố Bào Ngoại (thường gọi là Chung cư 379) cũng gây bức xúc cho không ít cư dân sinh sống ở đây. Mỗi tòa nhà chỉ bố trí chỗ để xe đạp và xe máy, song, nhu cầu thực tế của cư dân ngày càng tăng, lượng xe máy nhiều, không gian chật hẹp, dẫn đến nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Xe ô tô không có khu vực đậu đỗ nên thường xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lề đường.

Từ những vụ việc đã xảy ra tại một số tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh, cũng như kinh nghiệm từ các đô thị lớn, có thể thấy mâu thuẫn, tranh chấp tại các tòa chung cư chủ yếu xoay quanh các vấn đề liên quan đến quỹ bảo trì, bàn giao hồ sơ pháp lý, quyền sử dụng không gian chung - riêng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và chất lượng quản lý, vận hành... Trong bối cảnh đó, việc tìm tiếng nói chung không chỉ là bài toán kỹ thuật trong quản lý nhà ở, mà còn là nỗ lực xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, tôn trọng pháp luật và hài hòa lợi ích chung, góp phần ổn định trật tự đô thị và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, hoàn thiện công tác mua bán và quản lý, sử dụng NOXH, tháng 1/2026 Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thực trạng dân cư và công tác quản lý, sử dụng NOXH tại các dự án đã đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan tình hình cư trú của người dân; mức độ tuân thủ các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng NOXH; kịp thời nhận diện những tồn tại, hạn chế và hành vi sử dụng NOXH không đúng quy định. Qua đó, từng bước nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng NOXH, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phòng ngừa vi phạm, tạo nền tảng cho việc quản lý, vận hành các khu chung cư theo hướng ổn định, bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hiền