Phường Tĩnh Gia: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Nhân dịp năm mới 2026 và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tĩnh Gia, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo phường Tĩnh Gia và đại diện Tổng Công ty phân bón và hoá chất dầu khí Miền bắc trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

UBND phường Tĩnh Gia đã thực hiện cấp quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh Thanh Hóa cho 1.047 đối tượng người có công và thân nhân người có công, tổng trị giá 1,4 tỷ đồng; cấp kinh phí chúc thọ, mừng thọ cho 753 cụ cao tuổi với số tiền 367 triệu đồng; chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội trong tháng 1/2026 là 1,6 tỷ đồng, cho các đối tượng người có công là 2,5 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã thành lập 11 đoàn đi thăm hỏi, tặng 80 suất quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 767 suất quà, tổng kinh phí 456 triệu đồng.

Sỹ Thành (CTV)