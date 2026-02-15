Đưa dịch vụ bưu điện đến gần dân, sát dân

Trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, việc tăng cường phối hợp giữa Bưu điện tỉnh Thanh Hóa với chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang khẳng định rõ vai trò là “cánh tay nối dài” của Nhà nước trong tổ chức cung ứng dịch vụ công, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính vì dân, phục vụ dân.

Nhân viên Bưu điện tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lưu Vệ.

Đẩy mạnh công tác phát hành báo Đảng, nâng cao chất lượng chuyển phát KT1 và dịch vụ hành chính công

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, việc đẩy mạnh phát hành báo Đảng và dịch vụ hành chính công (HCC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đưa thông tin đến gần người dân hơn; đồng thời nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính của địa phương. Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và quyết liệt trong tổ chức thực hiện, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều phối và hỗ trợ triển khai thực hiện tại cơ sở, đảm bảo công tác phát hành báo Đảng được thực hiện nhất quán, hiệu quả và đúng định hướng; tăng cường phối hợp với chính quyền cấp xã, tổ chức triển khai nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Bưu điện tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan báo chí lớn như Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, giá trị và ý nghĩa của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để có thể ứng dụng hiệu quả vào công việc, đời sống, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa có nhiều thay đổi về địa giới hành chính với 166 xã, phường. Thích ứng nhanh với bối cảnh mới, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa chủ động điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc bưu chính phục vụ cho các cấp ủy đảng chính quyền thông suốt mọi tình huống. Bưu điện tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính KT1 - dịch vụ chuyên biệt, bảo đảm các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật Nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác cho việc chuyển phát các tài liệu quan trọng, công văn, hồ sơ hành chính của các cơ quan đảng và Nhà nước. Dịch vụ KT1 đã góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Song song với triển khai tốt dịch vụ KT1, thực hiện Công điện số 96/CĐ-TTg ngày 26/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm thông suốt, hiệu quả trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ HCC theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời chỉ đạo bưu điện các tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo cấp địa phương để phối hợp triển khai.

Xác định rõ nhiệm vụ, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai trên địa bàn toàn tỉnh và cập nhật, kiểm tra, đánh giá việc triển khai tại từng xã, phường. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến phi địa giới hành chính; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ của bưu điện có vị trí địa lý tại trung tâm của xã/phường cũ cách xa trung tâm phục vụ HCC của xã/phường mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bố trí đầy đủ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện để thực hiện chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại địa chỉ yêu cầu, đồng thời luân chuyển hồ sơ giữa xã/phường tới các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và ngược lại. Đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh đã huy động 344 cán bộ, nhân viên bưu điện tham gia hỗ trợ tại các xã, phường mới, trong đó 166 cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc tại trung tâm phục vụ HCC cấp xã và 168 nhân viên phục vụ người dân tại các bưu cục, bưu điện văn hóa xã đặt gần các trung tâm này. Đây không chỉ là con số về nhân lực, mà là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm chính trị của ngành bưu điện trong việc đồng hành cùng chính quyền cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở khâu “đưa giấy tờ”, Bưu điện tỉnh còn chủ động hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại 652 điểm bưu cục, bưu điện văn hóa xã trên toàn tỉnh. Đây là giải pháp giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời giảm tải cho bộ phận “một cửa” của chính quyền các cấp. Ở góc độ quản lý Nhà nước, sự tham gia của Bưu điện tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ được theo dõi toàn trình, có định vị rõ ràng về thời gian, tiến độ xử lý, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, thất lạc. Việc trả kết quả qua bưu chính cũng giúp giảm tiếp xúc trực tiếp không cần thiết, qua đó hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu, góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, hiện đại, chuyên nghiệp. Đây là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Ở tầm nhìn dài hạn, những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Bưu điện tỉnh Thanh Hóa với chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thiện mô hình cung ứng dịch vụ công trong giai đoạn mới. Khi yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số ngày càng cao, việc phát huy tối đa vai trò của bưu điện - đơn vị có mạng lưới đến tận thôn, bản, khu phố, sẽ là giải pháp hiệu quả để Nhà nước “đi gần dân hơn”, “hiểu dân hơn” và “phục vụ dân tốt hơn”.

Khẳng định vai trò trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước

Một trong những kết quả nổi bật là công tác phối hợp giữa Bưu điện tỉnh Thanh Hóa với chính quyền cấp xã trong việc ký kết và triển khai các hợp đồng cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Thông qua mạng lưới bưu điện rộng khắp, việc chi trả được tổ chức an toàn, kịp thời, đúng đối tượng, gần dân, đối tượng không phải di chuyển xa khi nhận chế độ mà vẫn nhận tại các điểm chi trả quen thuộc gần nơi sinh sống như trước khi chưa sáp nhập xã/phường. Công tác chi trả luôn bảo đảm đầy đủ, minh bạch, giúp giảm áp lực cho chính quyền cơ sở, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người thụ hưởng. Đặc biệt, ngoài việc chi trả tại các điểm, đối với những đối tượng người hưởng già yếu, ốm đau không có khả năng đi lại, không có người nhận thay để ủy quyền, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả tại nhà, không thu phí từ người hưởng. Bằng lợi thế về mạng lưới phủ rộng đến từng thôn bản, đội ngũ nhân viên của bưu điện vốn đã nắm vững địa bàn, nên dễ dàng nắm bắt được địa chỉ người hưởng để phục vụ tại nhà, làm cho người được thụ hưởng ngày càng quý mến và thêm tin tưởng vào các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Có thể khẳng định, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đang khẳng định rõ vai trò doanh nghiệp bưu chính công ích quốc gia, là cầu nối tin cậy giữa Nhà nước với Nhân dân. Sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm với chính quyền địa phương 2 cấp trong cung cấp các dịch vụ bưu chính, HCC không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn trực tiếp củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đây chính là giá trị cốt lõi, là thước đo quan trọng nhất cho mọi nỗ lực cải cách, đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

