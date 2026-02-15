Gần 71.400 suất quà được trao từ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ

Tính đến ngày 15/2, thông qua phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, các cấp hội thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã vận động, tổ chức trao tặng 71.381 suất quà với tổng trị giá 40,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ trao quà “Tết nhân ái” cho người dân.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như trao quà tết, hỗ trợ tiền mặt, tặng nhu yếu phẩm, tổ chức chợ tết “0 đồng”, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hàng nghìn suất quà với tổng trị giá lên tới nhiều tỷ đồng đã được trao tận tay người dân trước dịp Tết.

Điểm nhấn của phong trào năm nay là cách làm linh hoạt, sáng tạo, gắn hỗ trợ vật chất với động viên tinh thần. Nhiều địa phương tổ chức chương trình Tết tạo không khí ấm áp, sẻ chia. Các mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ nhân ái” giúp người dân tự lựa chọn nhu yếu phẩm phù hợp, bảo đảm sự trân trọng và nhân văn trong hoạt động trợ giúp.

Ngoài ra, nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận và trao tặng hàng hóa viện trợ khẩn cấp từ Tổ chức World Vision International (WVI) tại Việt Nam do Tập đoàn Youngone tài trợ, theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp.

Đồng chí Lê Quang HÙng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng tổ chức Word Vision International tại Việt Nam tham gia chương trình trao quà cho trẻ em, các gia đình khó khăn tại xã Cổ Lũng. (Ảnh: Hội Chữ Thập đỏ tỉnh)

Tổng giá trị viện trợ theo đề nghị của Tổ chức World Vision International tại Việt Nam khoảng 255.696 USD, tương đương hơn 6,424 tỷ đồng, gồm quần áo cho người lớn và trẻ em, chăn nỉ... Số hàng này đã được phân bổ, trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2025 tại 15 xã gồm: Cổ Lũng, Pù Luông, Quý Lương, Trung Thành, Thiên Phú, Phú Xuân, Nam Xuân, Trung Sơn, Thành Vinh, Thạch Quảng, Mường Lát, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Tam Chung, Mường Chanh.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hoàn thành việc cấp phát, trao tặng gói sản phẩm đồ dùng gia dụng do Công ty Cổ phần Lock and Lock HCM với trị giá trên 8 tỷ đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, điều phối nguồn lực nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Thùy Linh