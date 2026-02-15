Hotline: 0822.173.636   |

Trao tặng 500 suất quà cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dịp Tết

Lê Phượng
(Baothanhhoa.vn) - Với mong muốn mang Tết đến với những người bệnh phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết cổ truyền, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Trao tặng 500 suất quà cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dịp Tết

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh trao tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trao tặng 500 suất quà cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dịp Tết

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh thăm hỏi, trao quà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh đã trao tặng 500 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng cho các bệnh nhân.

Đây là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Thanh Hóa vào mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên đối với các bệnh nhân và người nhà, giúp họ phần nào cảm nhận được không khí ấm áp, có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau bệnh tật để sớm trở về với gia đình.

