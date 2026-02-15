Gác niềm vui riêng, phục vụ Nhân dân làm căn cước

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết, lực lượng Công an Thanh Hóa vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành việc cấp thẻ căn cước và định danh điện tử cho mọi công dân.

Trong những ngày giáp Tết, lực lượng công an cơ sở vẫn trực 100%, làm việc xuyên Tết để phục vụ Nhân dân.

Dịp Tết là lúc những người đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên trở về quê hương đông đủ nhất. Nắm bắt “thời điểm vàng” này, với quyết tâm “không để công dân nào đủ điều kiện mà không được thu nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử mức 2 khi rời quê sau nghỉ Tết”, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các xã, phường đã bố trí lực lượng trực 100% quân số tại các điểm tiếp dân để giải quyết thủ tục hành chính, cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân.

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ngày 14/2, tức 27 tháng Chạp), toàn tỉnh đã thu nhận và xử lý 988 hồ sơ cấp thẻ căn cước, thu nhận định danh điện tử 403 trường hợp, kích hoạt 98 trường hợp.

Bộ phận tiếp công dân Công an xã Thiệu Hóa có đông người dân đến làm thủ tục hành chính trong ngày nghỉ Tết.

Riêng trong thời gian từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh tiếp nhận, giải quyết gần 1.500 hồ sơ cấp thẻ căn cước và gần 800 hồ sơ định danh điện tử... Lực lượng công an đã cấp 5.948 thẻ căn cước, 3.096 tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Với phương châm “Không để công dân nào đủ điều kiện mà không được thu nhận hồ sơ trước khi rời quê", trong dịp Tết này, tại trụ sở công an 166 xã, phường trên toàn tỉnh, lực lượng Công an sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ để hướng dẫn, hỗ trợ người dân đến làm thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đối với những công dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước, lực lượng Công an Thanh Hóa bố trí tại trụ sở 45 đơn vị công an cấp phòng, cấp xã như: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành); Công an phường Hạc Thành (đường Hà Văn Nho); Công an phường Đông Tiến; Tổ dân phố Dinh Xá (phường Đông Tiến)...

Quốc Hương