Tìm giải pháp giảm nghèo bền vững ở Trung Lý

Giảm nghèo ở một xã vùng cao biên giới như Trung Lý là bài toán không dễ giải quyết trong thời gian ngắn. Bởi vậy, thay vì những hỗ trợ đơn lẻ, địa phương đang tập trung nguồn lực, lựa chọn giải pháp phù hợp với từng nhóm hộ, từng nguyên nhân nghèo, tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định cuộc sống và chủ động vươn lên.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) hỗ trợ trâu, bò cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xã Trung Lý.

Từ định hướng giảm nghèo gắn với phát huy tính chủ động của người dân, Trung Lý chú trọng tạo sinh kế phù hợp với điều kiện của từng hộ. Cuối năm 2025, tại bản Khằm 2, hoạt động hỗ trợ sinh kế cho thấy hiệu quả của mô hình “Bộ đội gắn với dân bản”, qua đó phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Không chỉ tạo thêm nguồn lực sản xuất, mô hình còn góp phần củng cố mối quan hệ quân - dân, đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với đồng bào vùng biên.

Điển hình như Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) đã tổ chức giao vật tư, cấp con giống cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, 55 hộ thuộc các bản Khằm 1, Khằm 2, Cá Giáng và Co Cài được hỗ trợ 27 con trâu và 28 con bò; được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá lạnh, bảo đảm con giống sinh trưởng tốt.

Song song với hỗ trợ sinh kế, Trung Lý chú trọng giải quyết việc làm, coi đây là giải pháp trực tiếp nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động được kết nối với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển dụng; đồng thời được cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, chương trình đào tạo nghề, điều kiện tham gia các thị trường lao động, mức thu nhập và chính sách hỗ trợ.

Để tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế hộ, xã quan tâm đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng có nhu cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đã được giải ngân cho 112 lượt hộ vay. Vốn vay tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn... Qua đó, người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Cùng với việc hỗ trợ sinh kế, việc làm và vốn vay, xã đã chú trọng rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo để các chính sách được triển khai đúng đối tượng; tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người lao động có thu nhập thấp...

Việc rà soát thực tế giúp địa phương nhận diện nguyên nhân nghèo của từng hộ để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Hộ thiếu vốn, tư liệu sản xuất cần được tiếp cận nguồn lực phát triển sinh kế; hộ thiếu việc làm, kỹ năng nghề cần được đào tạo, kết nối việc làm; hộ hạn chế khả năng tiếp cận thông tin cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn. Cách làm này góp phần hạn chế hỗ trợ dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực dành cho giảm nghèo.

Điểm đáng chú ý trong công tác giảm nghèo ở Trung Lý là từng bước chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sinh kế. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần tự lực, chủ động sản xuất, học nghề, tìm kiếm việc làm, sử dụng hiệu quả vốn vay và hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ.

Ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết: Thời gian tới xã tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, chú trọng hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình; đồng thời khơi dậy ý chí vươn lên của người dân, qua đó từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Trần Hằng