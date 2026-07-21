Tìm dân để phục vụ

Chỉ với chiếc máy tính xách tay, điện thoại thông minh và một góc nhỏ tại nhà văn hóa thôn, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hợp Tiến đã hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật hay tiếp nhận, xử lý các phản ánh về an ninh trật tự. Đưa bàn tiếp dân về tận thôn là cách làm giản dị nhưng thiết thực, thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và gần dân của lực lượng công an cơ sở.

Công an xã Hợp Tiến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến tại điểm tiếp dân lưu động.

Đều đặn thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, tổ tiếp dân lưu động của Công an xã Hợp Tiến lại có mặt tại trụ sở UBND xã Triệu Thành cũ – nơi cách trụ sở chính của Công an xã đến 7km để tiếp nhận và hỗ trợ người dân. Người cần hướng dẫn đăng ký cư trú; người chưa biết kích hoạt tài khoản định danh điện tử; người muốn phản ánh một vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong khu dân cư. Những công việc vốn phải đến trụ sở Công an xã nay được giải quyết ngay tại thôn. Ông Hà Xuân Kiên, người dân ở thôn Bình Định, cho biết: “Sau sáp nhập, bà con từng băn khoăn vì địa bàn xa trung tâm, lo việc giải quyết thủ tục hành chính không còn thuận tiện như trước. Nhưng từ khi Công an xã bố trí cán bộ phụ trách địa bàn, xuống tận thôn giúp người dân thì người dân yên tâm, vừa tiết kiệm thời gian đi lại mà việc gì cũng được giải quyết nhanh chóng”.

Điểm tiếp dân nhỏ, trang thiết bị không nhiều, nhưng lại bắt đầu từ một nhu cầu rất thực tế của người dân. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn xã Hợp Tiến rộng, dân cư phân tán, có khu vực cách trụ sở Công an xã đến 10km. Với người trẻ, quãng đường ấy có thể không quá xa, nhưng với người cao tuổi, người đau yếu, gia đình không có phương tiện hoặc những người chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mỗi lần giải quyết thủ tục vẫn là một trở ngại.

Từ những khó khăn đó, Công an xã Hợp Tiến đã hình thành ý tưởng đưa hoạt động tiếp dân ra ngoài trụ sở, bố trí 5 điểm tiếp dân ở các khu vực xa trung tâm. Các điểm này hoạt động song song với điểm tiếp dân chính của Công an xã. Thay vì chờ người dân tìm đến, lực lượng công an chủ động tìm đến dân để hiểu nhu cầu và phục vụ tốt hơn. Sau 8 tháng triển khai, đã có hơn 6.700 lượt công dân được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; hàng nghìn trường hợp được thu nhận, kích hoạt định danh điện tử và tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Cũng nhờ cách làm này, trong cao điểm thu nhận, tích hợp tài khoản an sinh xã hội để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt hồi tháng 6 vừa qua, xã Hợp Tiến đã thực hiện tích hợp cho hơn 4.000 trường hợp, đạt độ phủ 100% nhóm đối tượng thụ hưởng trên địa bàn và về đích trước kế hoạch.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Hợp Tiến, cho biết: “Mỗi điểm tiếp công dân lưu động không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đi lại của Nhân dân khi có nhu cầu, mà hơn hết là thu hẹp khoảng cách giữa người dân và cơ quan thực thi công vụ. Quá trình tổ chức tiếp dân lưu động, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã kết hợp thăm hỏi Nhân dân, nắm tình hình di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, nắm và quản lý số đối tượng trong diện, nắm tình hình và giải quyết mâu thuẫn”. Đến nay, các điểm tiếp dân của Công an xã đã tư vấn, giúp đỡ 26 trường hợp tránh việc bị lừa đảo qua mạng xã hội; vận động thu hồi 8 vũ khí thô sơ, 3kg pháo. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán 2026, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng truy nã, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội theo quy định.

Trên thực tế, việc duy trì 5 điểm tiếp dân lưu động gặp không ít khó khăn. Có nơi phải thay đổi địa điểm nhiều lần do chưa tìm được địa điểm cố định trong khi lực lượng cảnh sát khu vực còn mỏng, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Tuy nhiên, từ sự đồng thuận và ghi nhận của Nhân dân, Công an xã Hợp Tiến xác định sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả, từng bước đưa mô hình đến gần hơn với các thôn, xóm.

Từ “trụ sở” ra “địa bàn”, từ chờ dân đến sang chủ động tìm đến dân, cách làm của Công an xã Hợp Tiến là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới trong tư duy phục vụ. Đó cũng là cách người chiến sĩ công an giữ vững bình yên ngay từ cơ sở và vun đắp niềm tin yêu của Nhân dân.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh