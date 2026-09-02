Tiêu thụ hàng hóa tăng 30-40% trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người dân. Ghi nhận tại một số siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh, lượng hàng hóa tiêu thụ trong dịp lễ tăng khoảng 30-40% so với ngày thường.

Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa triển khai chương trình “30 năm tự hào siêu thị Việt” dịp lễ 2/9 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Dịp này, Co.opmart Thanh Hóa triển khai chương trình “30 năm tự hào siêu thị Việt”, với hơn 5.000 mặt hàng của các doanh nghiệp trong nước được đưa vào chương trình khuyến mại, mức giảm giá đến 50%.

Các nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, thực phẩm, đồ uống được ưu tiên khuyến mại. Nhờ đó, lượng khách đến mua sắm tại siêu thị tăng 2-3 lần so với ngày thường, doanh số tăng khoảng 40%.

Đại diện Co.opmart Thanh Hóa cho biết, trong dịp lễ năm nay, đơn vị triển khai nhiều chương trình khuyến mại như mua 1 tặng 1, “Giờ vàng đến Co.op”, “Đón đại lễ - Mời bạn tiệc Sale”, tập trung vào nhóm thực phẩm phục vụ các bữa ăn, sum họp gia đình. Các chương trình đã góp phần thu hút khách hàng và tăng sức mua.

Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh chủ động tăng lượng hàng dự trữ, nhất là thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến, đồ uống và hàng tiêu dùng thiết yếu. Việc chuẩn bị nguồn cung giúp các đơn vị đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cao, hạn chế tình trạng thiếu hàng cục bộ và góp phần ổn định thị trường.

Hải sản tại chợ Điện Biên, phường Hạc Thành đắt khách dịp lễ, giá tăng nhẹ do nhu cầu tăng.

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày đã tạo thêm dư địa cho thị trường tiêu dùng khi nhu cầu ăn uống, mua sắm gia đình và các sản phẩm phục vụ du lịch tăng. Các mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất là thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng... Giá cả cơ bản vẫn giữ ổn định, chỉ một số thực phẩm tươi sống tăng khoảng 20-30% do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung giảm hơn.

Thực phẩm được người dân lựa chọn nhiều phục vụ bữa ăn kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Đáng chú ý, kỳ nghỉ kéo dài đã làm thay đổi cơ cấu nhu cầu. Người tiêu dùng không chỉ mua thực phẩm cho các bữa ăn tại nhà mà còn tăng nhu cầu đối với đồ uống, thực phẩm tiện lợi, sản phẩm phục vụ đi du lịch.

Chị Lê Thị Liên chọn thực phẩm cho gia đình trong những ngày nghỉ lễ.

Chị Lê Thị Liên, phường Hạc Thành, cho biết: “Nghỉ lễ 5 ngày, gia đình tôi đi du lịch 3 ngày, 2 ngày còn lại tập trung ăn uống, giao lưu bạn bè. Vì vậy, tôi mua nhiều thực phẩm và đồ dùng phục vụ chuyến đi cũng như các bữa ăn".

Theo chị, giá cả dịp lễ cơ bản ổn định, nhiều sản phẩm còn được giảm giá nên chị mua nhiều hơn.

Lượng khách hàng đến mua sắm tại các siêu thị dịp lễ tăng cao.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, các chương trình khuyến mại được nhiều nhà bán lẻ triển khai trước và trong kỳ nghỉ lễ nhằm kích cầu tiêu dùng.

Đáng chú ý, hàng Việt tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể trong các chương trình khuyến mại, góp phần tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Hương Hạnh