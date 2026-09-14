Thị trường hàng hóa Tết Trung thu: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Trung thu, thị trường hàng hóa phục vụ mùa lễ hội đang dần sôi động. Ghi nhận thị trường trong tỉnh cho thấy, các loại hàng hóa từ bánh trung thu, bánh kẹo, thực phẩm đến đồ chơi trẻ em năm nay nguồn cung dồi dào, đa dạng mẫu mã, giá cả cơ bản ổn định.

Người dân bắt đầu đi mua sắm bánh kẹo cho Tết Trung thu.

Hàng hoá phong phú, nhiều ưu đãi

Thời điểm này, tại các cửa hàng, siêu thị, chợ... hàng hóa của mùa Tết Trung thu được bày bán khá nhiều, đa dạng mẫu mã.

Ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, cửa hàng tiện ích Miutri Mart, xã Như Thanh đã tăng cường nhập số lượng lớn bánh kẹo, bánh trung thu, đồ uống... cung ứng cho khách hàng.

Chị Trần Thị Sao, chủ cửa hàng cho biết: “Năm nay, cửa hàng chúng tôi nhập hàng hóa sớm hơn mọi năm để vừa đảm bảo về số lượng, cũng như giá cả tốt nhất cho khách hàng. Các mặt hàng cho mùa Tết Trung thu năm nay giá cả vẫn như năm ngoái”.

Các kệ hàng hóa Tết Trung thu tại siêu thị Coop.Mart Thanh Hóa khá bắt mắt.

Còn tại hệ thống siêu thị lớn như Go!, WinMart, Coop.Mart Thanh Hóa... các kệ bánh trung thu được bày biện khá đẹp mắt để khách hàng đến mua sắm.

Theo đại diện các siêu thị, vào dịp Tết Trung thu, lượng hàng hóa tiêu thụ tăng khoảng 30-40% so với ngày thường nên các đơn vị phải gia tăng số lượng. Các siêu thị đã chủ động làm việc với các nhà sản xuất từ sớm và có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trong mùa trung thu năm nay.

Qua khảo sát, thị trường bánh trung thu năm nay khá dồi dào, có cả sản phẩm truyền thống và các thương hiệu trong nước. Giá các dòng bánh phổ biến cơ bản vẫn giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước; một số hãng bánh trung thu có thương hiệu trong nước tăng khoảng 5-10 nghìn đồng/sản phẩm.

Một cửa hàng bán đồ chơi trung thu với nhiều mặt hàng truyền thống.

Cùng với bánh kẹo, thực phẩm, thị trường đồ chơi trung thu năm nay cũng khá phong phú, trong đó tập trung nhiều vào các sản phẩm truyền thống. Giá mỗi sản phẩm từ vài chục nghìn đến hơn 100 nghìn đồng.

Tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, dịp Tết Trung thu là thời điểm nhu cầu đối với bánh, kẹo, thực phẩm và đồ chơi trẻ em tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trà trộn vào thị trường. Do đó, lực lượng chức năng đang chủ động theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả và hoạt động kinh doanh.

Đội QLTT số 13, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Trung thu tại địa bàn xã Như Thanh.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 300 cơ sở sản xuất bánh trung thu, hơn 2.000 siêu thị, cửa hàng, địa điểm kinh doanh bánh trung thu và các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu. Qua kiểm tra của các lực lượng chức năng, hầu hết bánh kẹo bày bán tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa đều có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Với các loại đồ chơi trung thu, hàng Việt Nam chiếm ưu thế, đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, thị trường khu vực nông thôn, miền núi vẫn còn một số cửa hàng bày bán xen các loại hàng hóa không rõ ràng về xuất xứ, nhất là đồ chơi có tính bạo lực. Từ nay đến sau Tết Trung thu, các đội quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lí những hành vi vi phạm.

Ông Lê Chí Thanh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 13, Chi Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Nhu cầu sử dụng hàng hóa dịp Tết Trung thu tăng cao, để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền các hộ kinh doanh chỉ nhập hàng có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cũng tập trung cao kiểm tra các mặt hàng đồ chơi, xử lí nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh đồ chơi có tính chất bạo lực”.

Trong những ngày tới, dự báo sức mua hàng hóa trung thu sẽ tăng cao. Để có một mùa trung thu an toàn, các ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên mua các sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm, đồ chơi có thương hiệu, nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng.

Hương Hạnh