Tiếp tục xây dựng Hội LHTN Việt Nam phường Hạc Thành phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ mới

Chiều 26/3, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029. Dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành cùng 174 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên, thanh niên toàn phường.

Giai đoạn 2024–2026, Hội LHTN phường đã triển khai đồng bộ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; tổ chức phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét.

Các hoạt động tình nguyện trở thành điểm nhấn với nhiều chương trình thiết thực như: “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện”, mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Hội đã tổ chức hơn 60 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; thu hút trên 1.000 lượt thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp được thúc đẩy với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; phối hợp quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng thời, các mô hình “Bình dân học vụ số”, “Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” được triển khai tích cực, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số trong thanh niên.

Giai đoạn 2026–2029, với khẩu hiệu “Khát vọng - Tiên phong - Đổi mới - Hội nhập”, Hội LHTN phường đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm: tổ chức ít nhất 10 hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng tối thiểu 30 mô hình khởi nghiệp do thanh niên làm chủ, trong đó có 3–4 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, hiện thực hóa.

Phấn đấu trên 80% thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; 100% cán bộ Hội được đào tạo, tập huấn; kết nạp ít nhất 3.000 hội viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên hằng năm tăng 0,3%.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 25 anh, chị. Chị Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành được tín nhiệm hiệp thương làm Chủ tịch Hội LHTN phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.

