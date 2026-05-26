Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2026-2027

Ngày 26/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức hội đàm, ký kết công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào mùa khô 2026-2027.

Các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa; Lọng Khăm Phon Mi Xay, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì buổi hội đàm.

Dự buổi hội đàm có đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng của hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn.

Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó máu thịt giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn nói riêng và hai nước Việt Nam, Lào nói chung. Đồng thời, là dịp đánh giá kết quả phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, quy tập trong mùa khô 2025-2026 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ quy tập mùa khô 2026-2027.

Mùa khô năm 2025-2026, trong điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, tính chính xác không cao, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp; được sự chỉ đạo của Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa, sự giúp đỡ của Ban Công tác Đặc biệt của tỉnh Hủa Phăn và Nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập, tiếp nhận, đưa về nước an táng 19 hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi hội đàm, Ban Công tác Đặc biệt hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn thống nhất, trong mùa khô 2026-2027 tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ đến khi kết luận địa bàn không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân cung cấp thông tin, tham gia khảo sát, dẫn đường, chỉ vị trí mộ cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS Thanh Hóa.

Hai bên thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, tích cực tham mưu, đề xuất nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức các hội nghị, hội đàm, thực hiện các nghi lễ đưa, đón và truy điệu các liệt sĩ đúng quy định, trang trọng, trang nghiêm tại Lào và Việt Nam; phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ...

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đồng thời là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tại tỉnh Hủa Phăn, đặc biệt là Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Hủa phăn, đã giúp đỡ chí nghĩa, chí tình để Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lọng Khăm Phon Mi Xay, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn đã ký kết công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào mùa khô 2026-2027.

Hoàng Lan