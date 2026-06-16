Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi

Ngày 16/6, UBND tỉnh tổ chức chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I, năm 2026.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi.

Dự khai mạc hội thi có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc chung kết Hội thi.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nêu rõ: Hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Hội thi là dịp để các địa phương, đội thi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng và xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở; qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của những người đang ngày đêm âm thầm góp sức giữ gìn sự bình yên cho từng thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư.

Qua các vòng thi khu vực, Ban Tổ chức ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các địa phương và các đội thi. Nhiều phần thi được dàn dựng sinh động, sát thực tiễn, thể hiện rõ kiến thức pháp luật, bản lĩnh, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng để vòng chung kết cấp tỉnh diễn ra chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu dự khai mạc chung kết hội thi.

Để hội thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ sâu rộng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị các đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, thi đấu trung thực, đúng thể lệ; thể hiện tốt kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống thực tiễn. Đồng thời yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo làm việc khách quan, công tâm, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, bảo đảm hội thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Sau hội thi, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng, bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc phát biểu tại hội thi.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi.

Tại vòng chung kết, 6 đội thi tranh tài ở 4 phần thi gồm: Tài năng, Kiến thức, Xử lý tình huống và Hùng biện.

Các đội thi thể hiện các phần thi.

Các phần thi được sân khấu hóa sinh động, gắn với thực tiễn công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở như hòa giải mâu thuẫn trong Nhân dân, xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền pháp luật... Qua các phần thi, các đội đã thể hiện kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cơ sở cùng khả năng xử lý tình huống linh hoạt, sát thực tiễn.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cho các đội thi.

Quốc Hương