Xã Quảng Ninh cần nhận diện, tháo gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy tăng trưởng "hai con số"

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Quảng Ninh chiều 16/6, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải tích cực thay đổi tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, động viên cán bộ, công chức xã Quảng Ninh.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xã Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ổn định và đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo đó, xã đã hoàn thành 12/31 chỉ tiêu chủ yếu, 7 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch năm. Kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 5.530,4 tấn, đạt 61% kế hoạch; diện tích gieo trồng đạt 934,1 ha. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả; nhiều ngành nghề tiếp tục phát triển khá; nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được đầu tư, mở rộng, phát triển thành doanh nghiệp...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong đó, xã đã thành lập mới 14 doanh nghiệp, đạt 175% kế hoạch; hoàn thành 1 sản phẩm OCOP; tích tụ, tập trung được 20 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 172,152 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, tổ chức bộ máy của xã đi vào ổn định và đáp ứng yêu cầu.

Thực hiện đồng bộ giải pháp tạo động lực tăng trưởng "hai con số"

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho rằng, địa phương cần tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển, tạo giá trị gia tăng và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương phải tích cực thay đổi tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhu cầu, cuộc sống Nhân dân.

Công tác quản lý cần chuyển từ tư duy hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu và hiệu quả công việc, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đặc biệt, nhận diện đúng những “điểm nghẽn” về hạ tầng, nguồn nhân lực; đồng thời khai thác hiệu quả dư địa phát triển từ đất đai, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - là chiến lược cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Qua đó khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế và hình thành các mô hình tăng trưởng mới.

Trước mắt, địa phương cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch theo hướng dài hạn, tránh tình trạng manh mún, chia cắt nhỏ lẻ, dẫn đến phân tán nguồn lực và khó thu hút đầu tư.

Cùng với đó , xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng “hai con số”; xác định rõ các động lực tăng trưởng và các lĩnh vực đột phá. Trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng đề nghị địa phương cần nghiên cứu phương án tích tụ, tập trung đất đai, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Quốc Hương