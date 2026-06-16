Cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 16/6, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời trình bày dự thảo các báo cáo, chương trình và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động hội nhiệm kỳ 2020-2025; làm rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, dự thảo báo cáo đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu; 10 nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động trọng tâm của hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức ngày 27/6/2026 tại trụ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, kịch bản điều hành chương trình đại hội; các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và những định hướng lớn trong công tác hội giai đoạn 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Hội Nhà báo tỉnh trong quá trình chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Nhà báo tỉnh, có ý nghĩa định hướng cho công tác hội trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc chuẩn bị các văn kiện, nội dung, chương trình và công tác nhân sự phải được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và đúng quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo văn kiện, chương trình và phương án nhân sự đại hội; xây dựng kịch bản điều hành khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, bảo đảm đại hội diễn ra thành công, an toàn và đúng quy định.

Về công tác nhân sự, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự bầu các chức danh chủ chốt của hội theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, bảo đảm các nội dung được triển khai đúng quy định và đạt kết quả tốt nhất.

Lê Hợi